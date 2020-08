Las ventanas de PVC han llegado para quedarse, según Deventanas.es Comunicae

martes, 4 de agosto de 2020, 13:22 h (CET) Desde Deventanas.es, la web muestra las grandes propiedades del PVC para elementos de construcción La costumbre es ver ventanas de madera y Aluminio. Ahora se tiene la opción de ventanas de PVC, un material que ofrece múltiples ventajas en comparación con las tradicionales.

Ha resultado ser el ganador en todas las comparativas que se han realizado con este material.

¿Pero PVC en las ventanas de casa? Pues sí, no solo las ventanas se pueden hacer de este material, también se puede ver en puertas, cerramientos para terrazas/jardines, etc..

Desde https://deventanas.es se muestra algunas de las principales ventajas:

1. Más económicas que las ventanas de Aluminio.

2. Estas ventanas consiguen un mayor ahorro energético en calefacción y aire acondicionado porque el PVC es más aislantes que otros materiales.

3. El PVC es un material que no necesita mantenimiento, por lo que, siempre el ahorro es mayor.

4. Los grandes fabricantes de ventanas de PVC las realizan con certificados de seguridad RC2, con sistemas anti palancas.

5. No son inflamables y aguantan muy bien el fuego.

6. No le afecta las situaciones climáticas extremas, aguantando bien las condiciones de frio o calor.

7. Una gama de colores con mayor variedad.

Con estas ventajas parece que no va a tener rival en cerramientos para el hogar, sobre todo ventanas y puertas.

A la hora de pedir presupuesto ventanas PVC, la empresa Deventanas.es le podrá ayudar con una asesoría gratuita para poder tener mas información al respecto de las ventanas de PVC.

Tanto ventanas oscilobatientes, verticales, correderas etc. Todas siempre en PVC las podrás encontrar en la moderna web, Deventanas.es

Ahora con toda esta información, se dispone de todos los conocimientos sobre el PVC y la próxima vez que se tenga la necesidad de cambiar un cerramiento será una apuesta segura.

