Alquimaq.es, una empresa de construcción de vanguardia Comunicae

martes, 4 de agosto de 2020, 13:02 h (CET) La empresa Alquimaq cuenta ya con 20 años de experiencia en el sector de la maquinaria y se ha conseguido consolidar como una de las empresas de mayor volumen y prestigio en Sevilla. Por ello, los usuarios deben visitar su página web alquimaq.es si desean solicitar sus servicios, pues actualmente son los más serios y los que proporcionan mayor calidad en su trabajo En Alquimaq ofrecen sus servicios en Andalucía desde su sede central ubicada en Sevilla, y se encargan personalmente de que todos sus clientes queden satisfechos tras su contratación, gracias a su gran relación-calidad precio, de las mejores actualmente.

Poseen un servicio técnico post- venta bastante reconocido, por lo que muchos fabricantes ponen todos sus conocimientos y herramientas en sus manos para representarlos en su comunidad. Dentro de la propia plataforma web se podrá obtener una vista detallada de algunos de sus productos y servicios más significativos.

La empresa Alquimaq ofrece un servicio de alquiler de maquinaria en Huelva y otra serie de ciudades. Los usuarios podrán visitar la página web para comprobarlo por sí mismos.

Esta empresa líder en el sector proporciona un servicio integral para equipación, mantenimiento, herramientas y venta de maquinaria para construcción. Son distribuidores de marcas muy reconocidas, como Merlo, Niubo, BCS, etc.,

Para que sus clientes puedan tener la información más clara, han elaborado una simplificación dentro de su plataforma web de manera que los usuarios puedan conocerlo todo sin tener ningún problema.

Dentro de esta empresa podrán encontrar todas las opciones que existen de manera rápida y sencilla, y a unos precios absolutamente envidiables. Alquimaq también ofrece diferentes accesorios y maquinaria para alquilar, como excavadoras, taladradoras, torres portátiles, etc.

En la ciudad de Huelva concretamente se realizan diferentes proyectos de construcción gracias a su carencia de infraestructuras, motivo por el que Puerto de Huelva es uno de los puertos españoles de mayor crecimiento.

En Alquimaq desean contribuir y ayudar al crecimiento de esta ciudad, y por ello intentan diferenciarse del resto de compañías mediante un cumplimiento de unas ambiciosas metas y de satisfacer a todos sus clientes.

Su equipo está formado por los profesionales más cualificados y experimentados en este sector, por lo que, en caso de querer solicitar sus servicios, los clientes no tendrán más que contactar con ellos a través de su página web o teléfono de contacto, y ellos mismos se encargarán de proporcionarles sus servicios con la mayor rapidez posible.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.