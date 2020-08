Los consejos esenciales de STIHL para cortar el césped y mantenerlo en perfectas condiciones Comunicae

martes, 4 de agosto de 2020, 13:06 h (CET) Es fundamental cortar el césped siguiendo una serie de instrucciones básicas para mantenerlo en perfectas condiciones, tanto estéticas como de salud, según indican los profesionales del equipo de STIHL El verano es una de las temporadas en las que los propietarios de jardines ponen un mayor empeño en tener el césped perfecto, en que luzca bonito y se pueda pasear por él sin apartar las hierbas más altas e incómodas.

STIHL es una marca especializada en equipos y maquinarias destinadas al cuidado de la vegetación de jardines y fincas. Esta marca de reconocido prestigio internacional ofrece las claves principales para que el corte del césped sea lo más efectivo posible.

El mejor momento para el corte

Las altas temperaturas a las que se expone la hierba pueden retardar su crecimiento, por lo que la frecuencia del corte de césped se podría rebajar hasta los 10-15 días. No obstante, el riego diario del recinto puede ser un factor que altere esta periodicidad, ya que el agua puede propiciar un crecimiento más rápido del césped.

Por tanto, se debe dejar al criterio del responsable de esta tarea decidir cuándo es el mejor momento para pasar la máquina.

La altura del corte

Otra de las grandes dudas de quien se encarga de este procedimiento es la altura correcta del corte. Hay que tener en cuenta que se debe evitar aplicar cortes muy intensos, ya que podría ser perjudicial, a excepción de aquellas zonas en las que las tormentas sean regulares, que facilitan un crecimiento más intenso.

En términos generales, es conveniente aumentar la altura del corte un 30% para que se garantice la protección del sol de algunas áreas vegetales.

Prevenir la maleza

Dar con el corte más conveniente es fundamental para prevenir la aparición de maleza, además de procurar un crecimiento totalmente sano y robusto del césped.

En temporadas de temperaturas extremas, mejor no cortar

Una de las peculiaridades de esta tarea es que, en casos de olas de calor o de picos de temperaturas altas durante el verano, lo mejor es dejar que la hierba permanezca alta; esto es así porque en momentos más cálidos, tienen la capacidad de desarrollar raíces más profundas y, por tanto, alcanzar más fácilmente el agua.

Para conseguir los mejores resultados a la hora de cortar el césped, es conveniente recurrir a la mejor maquinaria del mercado, la cual está presente en el catálogo de STIHL, una de las firmas de referencia por contar con un amplio catálogo de productos de jardinería.

