Barakaldo Tienda Veterinaria irrumpe en el mercado nacional de productos para mascotas

martes, 4 de agosto de 2020, 09:07 h (CET) Barakaldo Tienda Veterinaria es una empresa en pleno proceso de expansión nacional e internacional. Con un un equipo joven y dinámico capaz de dar una atención personalizada a cada cliente para resolver cualquier duda sobre sus animales de compañía. Su prioridad es el bienestar de las mascotas, un servicio integral de búsqueda, desarrollo, fabricación y venta de aquello que piden los clientes de una forma proactiva Etapas del proyecto

Un aumento de visitas del 247,29% respecto al 2019

Elaboración de productos de su propia marca

Actualización continua con nuevas líneas de negocio

Los precios más bajos en productos para mascotas La tienda de productos para animales Barakaldo Tienda Veterinaria llega a Internet en el año 2016, tras amplia experiencia con su tienda física en Barakaldo (Bilbao). Como expertos del sector mascotas, supieron que debían ir más allá del offline, por ello apostaron por la utilización de tecnologías y medios más novedosos como apuesta permanente para estar al día en el canal online. Así nació barakaldotiendaveterinaria.es, un lugar donde dar respuesta a las necesidades de los dueños de mascotas y que en los últimos 2 años, ya ha conseguido un lugar destacado en el panorama nacional.

Desarrollo del proyecto online

Año 2016 - Construcción de la página web y un servicio de compras online a nivel local.

Año 2017 - Diseño de imagen corporativa, mejora de la web y venta de productos en España y Portugal.

Año 2018 - Diseño y fabricación de producto propio. Nueva imagen corporativa. Creación y difusión de la marca Barakaldo Vet Shop. Venta puntual en varias zonas de Europa.

Año 2019 - Inversión adicional en el portal web y en marketing. Continuación del diseño de producto propio.

Ganando nuevos cliente cada día

El número de usuarios que visita la tienda de animales online no ha parado de crecer. Comparando el primer semestre del año 2019 con el del año 2020, las visitas han aumentado hasta casi un 250%. Y no solo eso, las visitas se han fidelizado y por eso su facturación ha aumentado un 184,33% respecto a los primeros meses del año pasado.

Productos de la marca Barakaldo Vet Shop

Barakaldo Tienda Veterinaria es una tienda de animales que no se conforma solo con ofrecer a sus usuarios las mejores marcas, con más de 5.000 productos en su catálogo, si no que han trabajado duro para crear la suya propia: Barakaldo Vet Shop. Siguiendo un cuidado proceso de selección de productos, se ha realizado el diseño y fabricación de una gama de piensos enriquecidos y complementos alimentarios para una mejor salud de perros y gatos:

“Hialo Active XL”, condroprotector para mejorar la salud articular de los perros.

“Alimento Hypoallergenic Grain Free”, pienso para perros, de alta gama. Sin cereales y con una única fuente de proteína animal.

“Alimento Metabólico Condro Plus”, pienso para perros, de alta gama, que ayuda a reducir el peso de su mascota a la vez que mejoran las articulaciones.

Nuevas líneas de negocio

Si bien al principio Barakaldo Tienda Veterinaria se centraba sobre todo en productos para perros, en el último año ha ampliado su oferta de productos para mascotas, incluyendo en su tienda secciones de gatos y roedores, sin olvidar a los pájaros. Además de incorporar grandes marcas que no pueden faltar en una tienda de animales.

Precios sin competencia

Tal como está indicado en la tienda online: si encuentras un precio más bajo, solamente tienes que mandar un email con el enlace a la oferta y uno de sus asesores se pondrá en contacto contigo para mejorarla. Con esta excelente atención al cliente, ya sea por email o a través del chat de su web, es lógico que vayan ganando adeptos.

