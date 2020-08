Claves para ahorrar en la factura eléctrica durante el verano El recibo de la luz rompe con la tendencia bajista registrada un aumento del 6,2% durante el mes de junio Redacción Siglo XXI

martes, 4 de agosto de 2020, 10:30 h (CET) Tras meses de descenso del el recibo medio de electricidad (febrero (-4,6%), marzo (-6,3%) y abril (-7,8%)) en estos dos últimos meses se ha incrementado un 8,2%. En concreto en este mes de junio se ha incrementado un 6,2% el recibo medio encadenando su segundo mes consecutivo al alza. En concreto, la factura media para un consumidor doméstico asciende a 54,39 euros, frente a los 51,18 euros previos, según la CNMC. Este recibo de la luz corresponde a un consumidor medio con una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) y una demanda anual de 3.900 kilovatios hora (kWh), propia de una familia con dos hijos.



A este incremento debe sumarse el cambio de tendencias y hábitos surgidos a raíz del covid-19. Por ejemplo, teletrabajar desde casa hace que pasemos más tiempo dentro de casa aumentando el consumo energético. A esto debe sumarle que nos encontramos ante las primeras olas de calor, propias del verano, donde se registran temperaturas más altas de lo habitual en toda España. Esto provocará que se incremente mucho más el consumo energético para conseguir que las viviendas dispongan del confort necesario para poder trabajar y vivir en ellas. “Hay que tener en cuenta que España, la mayor parte del parque inmobiliario fue construido sin ninguna medida de aislamiento. Por ello, si no hemos realizado una medida correctiva de aislamiento, en las épocas como por ejemplo el verano, aumentará el consumo energético, ya que necesitaremos más potencia para conseguir el confort deseado y esto repercutirá directamente sobre nuestra economía doméstica” afirma Isabel Alonso de Armas, directora de Alianzas Estratégicas de habitissimo.



Por este motivo, si de verdad se quiere ahorrar en la factura eléctrica del hogar, lo primero que se debería realizar es una valoración de la situación actual de la vivienda. “Controlar la potencia contratada es siempre esencial, pero, además, también es importante realizar un estudio sobre la vivienda en sí, para valorar aspectos como fugas de aire, el estado de los aparatos de climatización” afirma Isabel Alonso de Armas de habitissimo. Para ello, se debe contratar a un profesional para que realice una auditoría energética de la vivienda para comprobar que se tiene contratada la potencia correcta y no se está pagando más de lo que consume. “El precio medio para la realización de una auditoría energética es de 103 euros, según los presupuestos registrados por los profesionales del sector en en habitissimo” declara Isabel Alonso de Armas.



Otro punto a tener en cuenta son las ventanas y las puertas. Si las ventanas y puertas de la vivienda no aíslan, habrá fugas, perdiendo una gran cantidad de dinero en las facturas eléctricas. Por este motivo es recomendable evaluar los puntos de fuga y si es necesario cambiar las ventanas por algunas que nos permitan un mayor aislamiento. Las ventanas de PVC son las que permiten un mejor aislamiento, ya que su coeficiente térmico es menor. Cabe destacar también la importancia de contar con un cristal óptimo, ya que hasta el 25% de la energía de las viviendas es intercambiada por las ventanas.



En caso de tener que hacer frente a aires acondicionado, habitissimo recomienda un consumo racional, usando entre los 24º y 26º de temperatura, ya que por cada grado que disminuya la temperatura se estará consumiendo un 8% de energía. En cuanto a la elección del apartado de aire acondicionado, recomendamos tener en cuenta ciertos aspectos como la potencia, clasificación energética y presión sonora. “Los aires acondicionados son elementos esenciales en muchos hogares. Tanto que tras el confinamiento se ha incrementado un 30% la instalación de aires acondicionado en comparación al mes de junio del año anterior, para poder conseguir un mayor confort en la vivienda” añade Isabel Alonso de Armas.



