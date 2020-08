Portal: nueva e innovadora Plataforma Inmobiliaria con más de 10.000 inmuebles en España, Portugal y Grecia Comunicae

lunes, 3 de agosto de 2020, 16:31 h (CET) Portal es una nueva Plataforma Inmobiliaria innovadora, adaptada a las necesidades del consumidor cuyo objetivo es mejorar el proceso de compra y facilitar la experiencia de usuario. Este portal inmobiliario es una marca que comercializa más de 10.000 activos inmobiliarios de la cartera en gestión del grupo HipoGes, un servicer de referencia en Europa. Informa EKMB La Plataforma Inmobiliaria online Portal nace con el objetivo de simplificar y personalizar el proceso de compra de una casa o de cualquier tipo de inmueble bajo el lema “Tú buscas, nosotros lo encontramos”. Su página de inicio posee un potente buscador que permite encontrar una multitud de activos inmobiliarios, más de 10.000, de diferentes tipologías (viviendas, locales comerciales, terrenos u obra nueva) distribuidos entre España, Portugal y Grecia. La herramienta está orientada tanto al cliente particular como a inversores y cuenta, además, con posibilidades de colaboración para los API (Agentes de la Propiedad Inmobiliaria).

Este portal inmobiliario es una marca que comercializa activos inmobiliarios de la cartera en gestión del grupo Hipoges Iberia S.L, un 'servicer'de referencia en Europa con más de 700 empleados. Nuno Antunes, responsable del área inmobiliaria de HipoGes en España, Portugal y Grecia, destaca que “tras más de 1 año de duro trabajo de desarrollo y análisis del sector y del consumidor, hemos logrado generar una plataforma muy ambiciosa que se adapta a las necesidades del consumidor y le conecta con nuestros activos de forma innovadora y centrándonos en la experiencia de usuario”.

La puesta en marcha de Portal supone un nuevo hito en la comercialización de activos inmobiliarios y una clara apuesta por la innovación, digitalización y sencillez del proceso de compra y experiencia de usuario de calidad como elemento diferenciador y seña propia. Portal busca convertirse en la primera opción de los clientes a la hora de comprar un activo inmobiliario en España, Portugal y Grecia.

Portal nace de la necesidad de facilitar a los clientes, el proceso de compra. Esta plataforma pionera, digital y sencilla que permite buscar más de 10.000 inmuebles, según la tipología y filtrar por ubicación a diferente nivel, de menor (país) a mayor precisión (municipio) para conseguir el activo que mejor se adapte a las necesidades de los clientes. Asimismo, ha incorporado tecnología innovadora de filtrado que permite la visualización gráfica de las búsquedas, desplazarse, delimitar zonas y seleccionar activos a través de mapas, una herramienta que, sin duda, facilita aún más el proceso de compra.

El diseño de su web es 'responsive', permite navegar cualquier dispositivo y sin limitaciones. Posee una estética cuidada y directa que facilita al máximo la experiencia de usuario. Un diseño eficaz, funcional y sencillo que garantiza una usabilidad positiva. En pocos clics, el cliente puede contactar para solicitar más información sobre cualquier inmueble que sea de su interés. El usuario puede registrarse en la Plataforma y acceder a la zona privada “Mi Portal”, donde sacará el máximo partido a la herramienta, al poder marcar inmuebles como favoritos, generar alertas sobre descuentos y bajadas de precio, o personalizar listas de inmuebles de acuerdo con las características que está buscando.

Las secciones de Portal son sencillas y claras: viviendas, locales comerciales, obra nueva y terrenos. Las viviendas son el activo con mayor representación y están distribuidas por España, Portugal y Grecia. Su ficha describe la localización, superficie, así como otra información útil. En cuanto a los locales comerciales cuenta con una amplia oferta, la plataforma permite comparar y filtrar por criterios como extras, precio, superficie o localización. La sección de obra nueva recoge los inmuebles de primera mano y que no necesitan reforma. Por último, la web también recoge terrenos y suelos urbanizables, donde el buscador permitirá visualizar en un mapa los terrenos disponibles y filtrar según necesidades.

Portal tiene también un blog especializado en el sector inmobiliario. En este apartado se encuentran desde noticias de última hora del mercado hasta curiosidades, consejos y menciones especiales a los “inmuebles estrella” que posee la Plataforma. Un blog actualizado para no perder detalle de la evolución del sector y de toda la información de interés para inversores y clientes.

HipoGes Iberia: empresa especializada de referencia en el sector de Asset management. Ofrece un amplio abanico de servicios en relación con la gestión de activos: servicios de asesoramiento en el proceso de valoración y compra, asesoramiento en diseño de procesos e implantación de herramientas de gestión, soluciones de gestión para activos diversos e inversión. En la actualidad, cuenta con más de 700 empleados en 3 países y gestiona un espectro muy amplio de activos que incluye hipotecas residenciales y adjudicados, préstamo promotor, préstamos de consumo sin garantía, préstamos Pymes y préstamos de grandes corporaciones con colateral de diversa tipología y facturas con la Administración.

