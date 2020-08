"La máquina de la conciencia", un libro imprescindible para el crecimiento personal Comunicae

lunes, 3 de agosto de 2020, 14:07 h (CET) La trama se desarrolla en un mundo utópico en donde se evalúan las emociones y el nivel de bondad de las personas En un entorno en donde la mayoría de las veces impera el materialismo y la competitividad en una sociedad que busca el triunfo personal y el reconocimiento, la publicación de libros como La máquina de la conciencia (Editorial Tregolam) supone una luz hacia la reflexión interior para construir una comunidad más unida y humanizada.

¿Cómo sería un mundo en el que un dispositivo fuera capaz de detectar si alguien es o no una buena persona?

"Si ocurriera algo así o parecido, sería la oportunidad para, los que sí estuvieran preparados, poder estar por fin más alineados con su crecimiento y, a su vez, poder apoyar a los que aún no han sentido esa conexión, porque al final todos formamos parte del mundo".

A partir de esta premisa el escritor José Lozano López desarrolla una utopía que algunos podrían considerar inverosímil en un primer momento. Sin embargo, una vez que el lector toma el primer contacto e interioriza, después, las tres historias que componen la novela, llega a una conclusión final: la predisposición individual en pro del bien común es alcanzable a través de las enseñanzas que transmite el autor.

Estas se basan en los dogmas de grandes figuras del aprendizaje interior como Hermes Trismegisto, Buda y Lao-Tsé, entre otros, que sirven como guía para el desarrollo de la introspección personal a través de ejercicios que el escritor entreteje desde el punto de vista de los tres personajes principales.

Miguel, un ejecutivo enfocado en el éxito, se da cuenta de que el verdadero triunfo consiste en apreciar las pequeñas cosas para obtener la felicidad. Por otra parte, Cielo, un ama de casa entregada a su familia toma conciencia de su propia independencia para sentirse realizada. Esto lo conseguirá de manera igual y opuesta al personaje anterior: equilibrando su parte emocional con su lado más mental.

En el profundo viaje de ambos se encontrará Mariluz, una orientadora espiritual que también tendrá que asegurarse de seguir manteniendo su propio balance interno.

La máquina de la conciencia es un libro necesario para entender que el bien común comienza por uno mismo a través de la autocrítica y de la superación personal. Para cambiar las cosas a un nivel más global hace falta construir desde la base, con pequeños pasos, para ir forjando el camino hacia la prosperidad conjunta.

Como una senda hecha con diminutas piedras que sustentan todo lo aprendido y que dirigen al caminante hacia una meta muy clara y común a todo ser humano: vivir una existencia plena y en paz.

"Siempre la evolución depende de uno mismo. Por ejemplo, si a mí me dan unas herramientas de crecimiento personal dentro de un marco como, en este caso, el novelístico, puedo practicarlos y/o alcanzar algunas comprensiones".

Este libro no pretende educar, sino mostrar unas enseñanzas imprescindibles para vivir a gusto tanto con uno mismo como con todo lo que tiene alrededor.

Aunque la ascensión parezca a veces difícil, La máquina de la conciencia promete servir también comoun apoyo y un rescate para arrojar claridad en un mundo cada vez más distante, desapegado e injusto.

Leer esta filosófica, espiritual y reflexiva novela dejará una impronta en el lector, como una semilla en un campo a punto de florecer, que llevará consigo en su equipaje emocional para ayudarlo siempre que vea tambalear su equilibrio personal.

¿Cómo se puede lograr esta transformación interior? El texto de José Lozano López es un acompañante vital para todos aquellos que quieran regenerar su espíritu para darse cuenta de que todo está conectado y en constante cambio.

La máquina de la conciencia es una brújula intangible que apunta hacia el crecimiento, el descubrimiento de la identidad individual y la autorrealización, para orientar a conseguir aquellas aspiraciones y sueños que a veces parecen alejarse.

"Me gustaría dar un mensaje positivo y de buena energía hacia una visión común donde comprendí que todo lo que pasa sucede por algo, solo que no hemos practicado cómo saber verlo o comprenderlo".

José Lozano López ha logrado mediante distintos relatos acercar las claves del conocimiento de uno mismo, donde los puntos de vista terrenal e inmaterial se muestran como aspectos primarios necesarios para alcanzar la armonía entre el universo y el individuo.

