La ADFM señala las cuatro iniciativas imprescindibles para ayudar al fútbol modesto

lunes, 3 de agosto de 2020, 13:07 h (CET)

lunes, 3 de agosto de 2020, 13:07 h (CET) Información sobre las medidas contra el COVID-19, proveer a los equipos con instalaciones y materiales necesarios, ayudas económicas y facilidades para conseguir nuevos patrocinadores son algunas de las iniciativas imprescindibles para que los equipos modestos puedan volver al terreno de juego Desde el comienzo de la pandemia hasta ahora, los partidos, las ligas y lo relacionado con el mundo futbolístico modesto ha quedado en un “stand by” generalizado. Según una encuesta realizada por la Asociación en Defensa del Fútbol de Madrid (ADFM), un 66% de los encuestados señala que la situación del fútbol modesto en la capital es mejorable, de los cuáles un 22% la califica como “mala” o “muy mala”. A raíz de estos hechos, muchos pequeños clubes de la Comunidad de Madrid han tenido numerosos problemas: falta de recursos, escasez de material para afrontar la próxima temporada 2020/2021, ausencia de patrocinadores… Problemas que podrían suponer la desaparición de muchos de ellos.

Conscientes de que para un 45% de los encuestados en la actualidad no se cuentan con las medidas necesarias para que el fútbol modesto pueda salir adelante, desde la ADFM proponen algunas medidas que podrían llegar a evitar muchos de estos problemas y que los clubes puedan volver al terreno de juego:

- Información sobre las medidas contra el COVID-19: en la próxima temporada todos los equipos se verán obligados a implementar medidas especiales para evitar el contagio del COVID-19, tanto de los jugadores y jugadoras, como del personal o de la afición, algo que conlleva tanto un gasto adicional, como la pérdida de ingresos ante la falta de público. De hecho, el estudio de la asociación pone de manifiesto que un 83% cree necesario tener más información sobre las medidas para evitar nuevos contagios de cara a la temporada que viene, puesto que el riesgo no habrá pasado. Por ello, desde la ADFM proponen la creación de un fondo económico para que los equipos modestos de la Comunidad de Madrid puedan hacer frente a esta situación, así como sesiones informativas sobre todo lo necesario para que jugadores, árbitros y espectadores puedan volver a convivir en el campo de forma segura.

- Proveer a los equipos de instalaciones y materiales para los entrenamientos: casi un 40% cree que existe una falta recursos para entrenar (materiales, etc.) y que las instalaciones presentan un estado deficiente. En este sentido, desde la ADFM señalan que es importante, no sólo desde un punto de vista deportivo y de viabilidad, sino también centrado en la salud de los participantes, que los equipos modestos puedan acceder a instalaciones adecuadas y preparadas para que puedan realizar sus sesiones preparatorias o celebrar sus partidos como local. Para ello, desde la asociación abogan por realizar acuerdos y estrechar lazos entre clubes e instalaciones deportivas públicas.

- Ayudas económicas: después de meses sin competiciones, los equipos de fútbol de Madrid están en una situación económica muy complicada para volver a jugar la siguiente temporada. De hecho, casi un 50% de los encuestados por la ADFM creen que existe una falta de financiación en el fútbol modesto, algo que no sólo afecta a los clubes, sino también a árbitros, que necesitan ayudas para desplazarse, etc. Por ello, es importante aprobar un plan de ayudas económicas desde la Federación para dar soporte a todos aquellos clubes que estén pasando por dificultades para pagar a sus plantillas de futbolistas y demás trabajadores, así como a los árbitros y demás estamentos del fútbol modesto.

- Apoyo para conseguir sponsors: tras esta crisis muchos de los patrocinadores que tenían los equipos ya no están, por lo que los clubes han perdido una de sus principales fuentes de ingresos, lo que pone en riesgo su viabilidad. Esto supone un gran escollo para los clubes modestos, ya que la equipación y la gran mayoría del material que necesitan para afrontar una nueva temporada, lo adquirían gracias a las inversiones de estos sponsors. Desde la ADFM quieren ayudar a todos los equipos que lo necesiten en la búsqueda de estos patrocinadores y que esto les permita recuperar algunas de las inversiones perdidas y poder seguir adelante.

“Los datos de nuestra encuesta ponen de manifiesto que para un 70% de los participantes la viabilidad del fútbol modesto está en peligro. Por tanto, ahora es el momento de arrimar el hombro y proponer iniciativas que permitan aliviar las consecuencias de la pandemia, pero también que supongan un impulso de cara al futuro a corto plazo. Ahora mismo, además del apoyo económico, que es fundamental para evitar la desaparición de equipos o la falta de personal (árbitros, entrenadores, etc.) o materiales, también es clave ayudar a estas categorías a encontrar nuevas formas de financiación como patrocinios, etc. A esto hay que sumarle, por supuesto, la información y ayudas necesarias para llevar a cabo las medidas necesarias de protección contra el Covid-19”, destaca Jesús Peramos, presidente de la Asociación en Defensa del Fútbol de Madrid.

