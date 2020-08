Riot Games anuncia que el Mundial de League of Legends 2020 comenzará el 25 de septiembre Comunicae

lunes, 3 de agosto de 2020, 12:38 h (CET) El torneo entero tendrá lugar en Shanghái para poder garantizar la seguridad de todos los implicados en el evento. La gran final de Worlds 2020 será el 31 de octubre en el nuevo Pudong Soccer Stadium Nicolo Laurent, CEO de Riot Games y John Needham, Director Global de Esports en Riot Games han dado a conocer nuevos detalles sobre Worlds 2020. El campeonato más importante de League of Legends comenzará el 25 de septiembre y terminará con la gran final del 31 de octubre.



Este año, debido a la pandemia mundial provocada por el COVID-19, todas las fases del Mundial se llevarán a cabo en la misma ciudad: Shanghái.

“Esto nos permitirá garantizar la seguridad de todos los implicados en el evento”, destaca Nicolo Laurent, CEO de Riot Games.

Celebrar el torneo entero en una única sede permitirá reducir los viajes durante el campeonato y ofrecerá a Riot Games la posibilidad de controlar cuidadosamente el entorno en el que se llevarán a cabo las partidas. La compañía asegura que sigue en contacto con las organizaciones sanitarias y las autoridades locales y nacionales para priorizar la seguridad de los jugadores, aficionados y todas las personas involucradas en Worlds 2020.



Por otro lado, la gran final de Worlds 2020 será el evento inaugural del nuevo estadio Pudong Soccer Stadium, el futuro campo del equipo de fútbol de la Superliga China, Shanghái SIPG. Ese mismo recinto acogerá la Copa Asiática en 2023. Si las autoridades locales permiten la entrada de público, Riot informará sobre las entradas y los protocolos de seguridad que se deberán seguir durante este verano.



Sin embargo, las primeras fases del torneo no tendrán audiencia en directo y Riot Games se centrará en la experiencia digital del espectador. La compañía se compromete a seguir innovando para conseguir que los aficionados vibren de emoción desde sus casas; tal y como consiguieron con el dragón anciano en 2017 o con la tecnología Holonet que emplearon con True Damage el año pasado.



Debido a los cambios que se han llevado a cabo en el desarrollo de Worlds 2020, Riot Games ha decidido mantener la sede de China para 2021, cuando ya puedan garantizar una competición que viaje a varias ciudades y que puedan disfrutar los aficionados. Norteamérica tendrá que esperar hasta 2022.



Más información sobre las novedades de Worlds 2020 en lolesports.com.

