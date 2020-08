Diego Hernández Baltés publica su quinta novela "Romanticismo para Hombres" Comunicae

lunes, 3 de agosto de 2020, 09:46 h (CET) Diego Hernández acaba de publicar su quinta novela, titulada "Romanticismo para Hombres", con la Editorial viveLibro La novela trata de cómo un fallo en un chat de Internet pone en contacto a un arquitecto de treinta y cuatro años con una joven de veintiuno, y en un arranque de arriesgada iniciativa, este la invita a cenar. La trama se complica: él es invitado al ambiente en el que ella se desenvuelve, una tribu urbana de góticos, que desembocará en el comienzo de una apasionada relación sexual.

Diego Hernández Baltés nació hace 58 años en Madrid. Su madre le alumbró en su casa en el Vallecas, no en una maternidad de un hospital, y en esa casa vivió hasta los 7 años, momento en el cual sus padres decidieron irse a vivir a la capital, allí estuvo estudiando hasta los 13 años en el que obtuvo el graduado escolar.

Después comenzó a estudiar formación profesional en electrónica y a los 15 años comenzó a trabajar de aprendiz de electricista llegando a la calificación profesional de oficial de 2ª a los 19 años. En esos años consiguió su ingreso en la compañía telefónica en principio como celador y ascendiendo a operador 7 años más tarde, a los 23 años le hicieron un test de inteligencia y dio como resultado que poseía un cociente intelectual de 136.

Durante su etapa como celador en la telefónica consiguió un puesto como pinchadiscos en una discoteca de Calanda, de ahí viene su excesivo gusto por la música moderna y por la música clásica. En la telefónica estuvo un total de 30 años, tiempo en el que se casó y tuvo 2 hijos hasta que murió su esposa a causa de la hepatitis C. La muerte de su esposa fue, en parte, lo que motivó su apego por las letras. Diego ha escrito un total de 5 novelas de las que Romanticismo para Hombres es un la más reciente.



El autor comenzó a escribir novelas hace 10 años. En una década ha escrito un total de 5 novelas de las que Romanticismo para Hombres es la más reciente. Adicionalmente ha publicado una serie de artículos periodísticos en El Día de Aragón y en el diario Ya.

