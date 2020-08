Prepararse para una importante corrección del mercado si el conflicto China-EE. UU. se vuelve 'real' No veo a ningún diplomático inteligente trabajando en el sendero que pueda calmar eso, por esta razón podemos esperar algunos eventos y malas noticias Peter Tase

lunes, 3 de agosto de 2020, 08:36 h (CET) El 28 de julio del 2020, el periodista David Lin (Associate Producer de Kitco News) le tomó una entrevista al Prof. Dr. Steve H. Hanke, profesor de economía aplicada en la Universidad Johns Hopkins (MD). Actualmente la Republica Popular de China cerró un consulado estadounidense en Chengdu (hace pocos días), todos observan las crecientes tensiones geopolíticas entre las dos economías más grandes del mundo; en este contexto el Prof. Hanke dijo que “las relaciones entre los Estados Unidos y RP de China no mejorarán en el corto plazo. No veo a ningún diplomático inteligente trabajando en el sendero que pueda calmar eso, por esta razón podemos esperar algunos eventos y malas noticias que conduzcan a correcciones significativas del mercado a pesar de que estamos en un mercado alcista de acciones."



El Prof. Hanke enfatizó: “La fuerza fundamental detrás de un alejamiento en las relaciones es una diferencia en las ideologías. Es real y está aumentando. La idea de [un conflicto real] ha existido por un tiempo. Número uno, tienes un régimen comunista ... no es un sistema de propiedad privada capitalista, todavía es políticamente un sistema comunista, así que esta es una cosa. Y luego tienes asesores claves en la Casa Blanca que son importantes, Peter Navarro por ejemplo, que siempre toman la posición de que China básicamente está estafando al resto del mundo, robando su propiedad intelectual y básicamente confiscando tierras en el Mar del Sur de China que no son de China en ningún sentido de la imaginación.”



Un aumento de las tensiones también ha llevado a la Casa Blanca a considerar la desdolarización de la caja de conversión de Hong Kong. El Prof. Hanke añadió: “Los Estados Unidos estaba considerando cortar el acceso a los dólares en la caja de conversión de Hong Kong, así como a los bancos de Hong Kong. Afortunadamente, eso no sucedió. Le he asesorado y aconsejado firmemente [a las autoridades en Washington] que esto sería un desastre para el dólar estadounidense porque Hong Kong, desde 1983, ha tenido un sistema de caja de conversión. El dólar de Hong Kong existe respaldado al 100% por las reservas en dólares estadounidenses. Se cotiza a un tipo de cambio fijo al dólar estadounidense, 7.75 dólares de Hong Kong a lo de EE. UU., por lo que el dólar de Hong Kong es un clon del dólar estadounidense.”



El Prof. Hanke dijo: “El repunte del precio del oro ha sido impulsado en gran medida por una disminución en el dólar estadounidense, que ha sido reducido por una larga serie de sanciones económicas impuestas por los Estados Unidos. Lo estaban considerando, pero no lo hicieron. La otra cosa es que, en términos más generales, las sanciones han sido utilizadas ampliamente desde el 11 de septiembre por George W. Bush, por la Administración de Obama y ciertamente por Trump. Esto debilita la credibilidad del dólar y la posición del dólar, y creo que esa es una razón por la que el dólar se ha debilitado un poco, pero lo más importante para la gente de Kitco, esa es otra razón por la que el oro ha estado alcanzando nuevas alturas.”



