​Crimen de odio en Los Ángeles basado en el origen nacional y étnico

sábado, 1 de agosto de 2020, 12:42 h (CET) El 21 de julio, se produjo un terrible crimen de odio y un asalto agravado en las cercanías del Consulado General de la República de Azerbaiyán en Los Ángeles, California; ubicado en 11766 Wilshire Blvd. A plena luz del sol, una multitud de jóvenes armenios radicales atacaron físicamente a un grupo de manifestantes azerbaiyanos - estadounidenses. Al final del enfrentamiento, siete personas resultaron heridas, entre ellas una mujer. Cuatro de las víctimas fueron hospitalizadas, un ciudadano permanece en estado crítico. Dicho asalto masivo contra manifestantes pacíficos constituye un crimen de odio, basado en el origen nacional y étnico.



Aquí se encuentra información de fondo sobre la protesta:



Cerca de 5 mil manifestantes armenios se manifestaron frente al Consulado General de la República de Azerbaiyán en la Avenida Willshire luego de un estallido en la frontera internacional entre Armenia y Azerbaiyán. Desde el 12 de julio, por pedido de Rusia, las fuerzas armadas de Armenia lanzaron varios ataques contra las posiciones del ejército azerbaiyano y bombardearon aldeas azerbaiyanas en el distrito de Tovuz a lo largo de la frontera. Las hostilidades en el otro lado del planeta desencadenaron una serie de protestas en todo el mundo, incluido Estados Unidos. Un grupo de 50 azerbaiyanos - estadounidenses llevó a cabo una contra protesta pacífica expresando descontento contra las acciones del ejército armenio. Los manifestantes armenios cantaron varios insultos contra el pueblo de Azerbaiyán y pueblo de Turquía. El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) fue llevado al lugar para controlar las protestas y mantener la ley y el orden. Durante la protesta, la situación se salió de control y LAPD no pudo contener al gran grupo armenio de manifestantes. Una multitud de manifestantes armenios rodeó al grupo de azeríes y agredió a una mujer y seis hombres.



No hace falta decir que hay una población de Armenia considerable en el área metropolitana de Los Ángeles, la mayoría de los cuales hacen una contribución significativa a Los Ángeles y a los Estados Unidos. Dicho esto, algunos pueden haber estado protestando pacíficamente. Sin embargo, algunos están ocupados prometiendo su lealtad al nacionalismo violento y radical. Uno no se sorprendería si el núcleo de las olas violentas que atacan a los azerbaiyanos -estadounidenses estuvieran formadas por miembros de la pandilla del Poder Armenio, que es infame por sus actividades criminales y violentas en el área de Los Ángeles. (https://www.fbi.gov/news/stories/armenian-criminal-enterprise-dealt-serious-blow)



Este incidente es un crimen de odio, basado en el origen nacional y étnico. De acuerdo con el código penal 422.55 PC de California, este incidente DEBE investigarse como un delito de odio. La Ciudad de Los Ángeles es una metrópolis diversa, cuyos residentes representan casi todas las culturas, nacionalidades, razas, religiones, orientación sexual, afiliación política y discapacidad física. Lamentablemente, algunos grupos e individuos específicos que están motivados por el odio y están dispuestos a actuar violentamente hacia los demás en función de estas diferencias.

Ya se informó que LAPD comenzó a investigar este incidente como un crimen de odio, después de que tres víctimas azerbaiyanas presentaron un informe ante la policía.



