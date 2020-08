LeuKos Arquitectura, innovadora empresa en gestión de proyectos Comunicae

viernes, 31 de julio de 2020, 17:06 h (CET) LeuKos Architecture se destaca como empresa de referencia de la Región de Murcia en la gestión y realización de todo tipo de proyectos de arquitectura. Esta empresa se está destacando mediante la impartición de docencia especializada y la redacción de proyectos técnicos ampliamente especializados. Algunos de estos hitos son cursos en colegios profesionales en instalaciones en arquitectura o el cálculo de estructuras prefabricadas de madera, entre otros LeuKos Architecture es un estudio de arquitectura asentado en la Región de Murcia y especializado en la gestión integral de todo tipo de proyectos de construcción. Con varios años de experiencia, realiza desde proyectos de obra nueva hasta cálculo estructural, enfocando su ejercicio profesional principalmente a técnicos y clientes extranjeros.

Fundado por dos jóvenes arquitectos murcianos, resulta destacable la intensa actividad desarrollada hasta ahora. En palabras de uno de los fundadores, Francisco Joaquín Jiménez, “desde el comienzo nos hemos formado en profundidad, de forma que ahora somos docentes en aspectos técnicos como intervención en patrimonio o proyectos de instalaciones en arquitectura”. No es casualidad que estos arquitectos hayan impartido cursos especializados en diversas instituciones y estudios de arquitectura, como por ejemplo en el Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia.

Desde LeuKos afirman que convertirse en docentes especializados es diferencial en el sector. “Formar a otros arquitectos, en ocasiones con muchos años de experiencia, es un gran plus motivacional”. El fomento de estos aspectos les ha permitido “tener la capacidad de dar respuesta a todo tipo de proyectos, lo que es una gran baza para nuestro estudio”, afirma con rotundidad Xiomara López. “Los clientes siempre agradecen respuestas concisas y muy técnicas” apostilla Francisco Joaquín. Su trayectoria internacional también les ha permitido abrirse al público extranjero, muy presente en todo el sureste de España. “Cualquier extranjero encuentra un técnico con fluidez en inglés como un salvavidas”, remarca Xiomara, “lo que también es una oportunidad muy interesante de negocio”, completa.

LeuKos Architecture se plantea como objetivos futuros afianzarse en el sector como una empresa de referencia en la gestión de todo tipo de proyectos y ampliar su actividad al resto de España como consultora técnica de proyectos técnicos. Esperan poder continuar con su labor hasta ahora, ampliando vías de trabajo y formándose en aspectos como BIM para convertirse definitivamente en un “estudio de arquitectura 360” algo que persiguen desde su fundación.

