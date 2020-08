TransPerfect sigue creciendo, aunque a un ritmo mÃ¡s lento a causa del impacto del COVID-19

TransPerfect sigue creciendo, aunque a un ritmo más lento a causa del impacto del COVID-19 Comunicae

viernes, 31 de julio de 2020, 17:20 h (CET) La multinacional, con sedes en Madrid, Barcelona y Palma, facturó cerca de 170 millones de euros en el segundo trimestre de este año, un 3,9 % más en comparación con el mismo periodo en 2019. La empresa lo atribuye a la prestación ininterrumpida de sus servicios, al compromiso y entrega de su personal y al apoyo de los clientes y proveedores durante la pandemia TransPerfect, el mayor proveedor mundial de soluciones lingüísticas y tecnológicas para empresas, anunció hoy una facturación de 169,4 millones de euros para el segundo trimestre de 2020. Estas cifras son muy similares (un crecimiento total del 3,9 %) a las registradas durante el mismo período el año pasado, cuando la compañía anunció sus últimas adquisiciones.

Gracias a la dedicación del personal y al apoyo de los clientes y proveedores, los servicios de la multinacional con sedes en Madrid, Barcelona y Palma se han prestado de manera ininterrumpida durante la pandemia del COVID-19, y han sido esenciales en muchos mercados.

Ante una situación mundial como la actual, TransPerfect ha incrementado su valor como asesora y proveedora de servicios, y ha cerrado acuerdos con clientes como Grupo Cosentino, una multinacional española, que ha logrado ahorros de más del 46 % gracias a una mayor eficiencia en los flujos de trabajo y la gestión de proyectos.

Mensaje de Phil Shawe, presidente y CEO de TransPerfect:

"El impacto global del COVID-19 tanto en las personas como en las empresas no tiene precedentes. En TransPerfect nos sentimos muy afortunados de poder servir a nuestros clientes de manera ininterrumpida durante esta crisis.

No hay duda de que esta continuidad en la prestación de nuestros servicios ha sido posible gracias a la dedicación y entrega de nuestro personal, que se han sacrificado desinteresadamente todo este tiempo para situarnos en una posición favorable a largo plazo.

Nuestra primera prioridad fue asegurar la salud y la seguridad de nuestro personal. En este sentido, TransPerfect se adaptó rápidamente a la nueva realidad del teletrabajo, a veces en condiciones muy difíciles. Dada la incertidumbre de la economía al final del primer trimestre, también adoptamos medidas para asegurar la salud de nuestra empresa a largo plazo y preservar los puestos de trabajo mediante el sacrificio compartido. Nuestros empleados han demostrado una gran capacidad de resiliencia y compromiso, han trabajado como un gran equipo coordinado que se apoya mutuamente y han actuado de manera diligente bajo presión.

Nuestra segunda prioridad fue continuar sirviendo a nuestros clientes de manera eficaz sin interrupciones con los mismos estándares de calidad y entrega puntual. En 27 años, desde la fundación de TransPerfect, jamás vi un espíritu de colaboración tan grande entre nuestros equipos y nuestros clientes. Los objetivos tecnológicos y de innovación también se renovaron de inmediato con el fin de mejorar el rendimiento y desempeño de los clientes en sus nuevos entornos de teletrabajo. Las características de software de vanguardia para apoyar el trabajo a distancia se colocaron en el centro de nuestra hoja de ruta tecnológica, y nuestros clientes han podido adoptarlas rápidamente a lo largo del segundo trimestre.

Nuestra tercera prioridad fue mantener la estabilidad y unos estados financieros óptimos. Me gustaría expresar mi gratitud a nuestros 25.000 proveedores alrededor del mundo, muchos de los cuales se ofrecieron a ayudarnos de todas las formas posibles. Gran parte de nuestra cadena de suministro depende de traductores profesionales, pequeñas agencias y otros proveedores terciarios. Todos ellos son una parte esencial de nuestra empresa y les agradecemos su apoyo.

Nuestra cuarta prioridad fue nuestro compromiso social. Buscamos distintas formas de ayudar a las comunidades donde operamos. Desde el comienzo de la crisis en la ciudad de Nueva York, ofrecimos voluntariamente nuestros servicios para traducir comunicaciones esenciales a varios idiomas para que la ciudad de Nueva York pudiera proporcionar información oportuna y precisa a una población culturalmente tan diversa. Nuestro equipo de Barcelona creó un vídeo informativo sobre la seguridad en tiempos del COVID-19 en el lugar de trabajo con las recomendaciones de organismos oficiales como la Organización Mundial de la Salud (OMS). En un principio este vídeo estaba destinado al uso interno, pero tuvo tan buena acogida que lo difundimos públicamente de manera gratuita y proporcionamos miles de copias a empresas de todo el mundo en varios idiomas. Para la comunidad jurídica, ofrecimos servicios gratuitos de notaría en línea por videoconferencia para ayudar a reducir las interacciones cara a cara. En resumen, el enfoque de TransPerfect durante el segundo trimestre fue hacer pequeñas contribuciones al bien común con la convicción de no abandonar nuestros principios ante la crisis.

Nos acercamos al tercer trimestre con los mismos principios y prioridades. A pesar de la batalla que se libra contra el COVID-19, la capacidad y dedicación de nuestro equipo nos permite satisfacer las necesidades de nuestros clientes con los mismos niveles de calidad y servicio que nos caracterizan. Somos prudentemente optimistas de que nuestro desempeño y crecimiento serán similares durante el tercer trimestre.

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a la familia TransPerfect y a nuestra extensa familia de clientes y proveedores que han depositado su confianza en nosotros durante este difícil momento. Continuaremos trabajando para renovar esa confianza cada día para que todos juntos salgamos más fuertes de esta crisis".

Sobre TransPerfect

TransPerfect es el mayor proveedor mundial de soluciones lingüísticas y tecnológicas para el comercio mundial. Desde sus oficinas en más de 100 ciudades de seis continentes, TransPerfect ofrece una gama completa de servicios en más de 170 idiomas a clientes de todo el mundo. Más de 5000 organizaciones mundiales emplean el conjunto de productos GlobalLink® de TransPerfect para simplificar la gestión del contenido multilingüe. Con un compromiso sin precedentes con la calidad y el servicio al cliente, TransPerfect está plenamente certificada por las normas ISO 9001 e ISO 17100. TransPerfect tiene su sede mundial en Nueva York, con sedes regionales en Londres y Hong Kong. Para obtener más información, visitar su página web www.transperfect.com.

