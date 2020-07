Neutrino Energy: Cómo obtener energía del entorno Comunicae

viernes, 31 de julio de 2020, 16:59 h (CET) En estos tiempos, la vida ya no es imaginable sin el uso de energía eléctrica. Ahora los científicos están trabajado en una tecnología que revolucionará el suministro de energía de la Tierra: sistemas neutrinovoltaicos que algún día reemplazarán por completo las baterías convencionales Neutrino Energy Podrá suministrar energía a cualquier dispositivo electrónico. "Con Neutrino Energy, porque es hora de una electricidad perfecta", subraya Holger Thorsten Schubart, CEO del Grupo Neutrino Energy

Los sistemas neutrinovoltaicos pueden complementar inicialmente las fuentes de energía actuales o, incluso, reemplazarlas por completo previsiblemente en el futuro. Es un proceso en el que pequeñas cantidades de energía disponibles en el entorno se convierten en corriente eléctrica. Esta energía se puede usar directamente, pero también se puede almacenar en una batería o en un supercondensador hasta el momento en que se necesite.

Los aspectos más importantes de la tecnología neutrinovoltaica: básicamente, la energía puede obtenerse de numerosas fuentes diferentes, como las ondas de radio, las vibraciones, el calor o la luz. Estas fuentes pueden ser naturales o artificiales. Después se convierten en la energía eléctrica requerida por medio de convertidores tales como células fotovoltaicas para fuentes de luz, generadores termoeléctricos en gradientes de temperatura o microvibraciones provocadas por neutrinos y antineutrinos que se almacenan en pequeños cubos de energía de neutrinos.

Además, un rectificador y circuitos de acondicionamiento suelen optimizar la conversión de energía. Los sistemas neutrinovoltaicos absorben energía del medioambiente y la convierten en corriente eléctrica. Los dispositivos con bajos requerimientos de energía, como sensores o diodos emisores de luz, ya pueden funcionar a día de hoy. La ventaja de estos sistemas es que pueden ampliarse con simples matemáticas y física y, por tanto, podrán suministrar energía para cualquier dispositivo eléctrico en el futuro.

El mayor desafío para los sistemas de recolección y gestión de energía es mantener un suministro de energía constante con la máxima eficiencia. Cuanto menos energía necesiten los dispositivos, más probabilidades hay que puedan ser alimentados por este nuevo sistema. Con el paso de los años, los modos de ahorro de energía han sido mejorados a través de algoritmos rápidos, lo que permite un rápido retorno al modo de reposo y, por tanto, se minimiza aún más el consumo de energía. También es importante minimizar el consumo energético al margen de su uso directo. El consumo de energía de los dispositivos en reposo es un aspecto fundamental y deber ser lo más bajo posible.

Inicialmente, las baterías seguirán siendo utilizadas para amortiguar los picos de energía fuera de las fases de reposo. Pero los sistemas neutrinovoltaicos reemplazarán completamente a las baterías. Los siguientes dispositivos son particularmente adecuados para beneficiarse a corto plazo de este nuevo sistema: dispositivos eléctricos con baja corriente en reposo, bajo voltaje de arranque y alta capacidad de integración con solo unos pocos componentes externos. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, la última generación de teléfonos móviles. El factor clave es el bajo consumo de energía.

La administración inteligente de energía juega un papel muy relevante en todo esto. Los desarrolladores de los dispositivos técnicos deben realizar análisis precisos para equilibrar la energía generada por las células de neutrinos con la demanda de electricidad. Dependiendo de las condiciones imperantes de la fuente de energía, puede considerarse la opción de un control de software o hardware para ciertas aplicaciones. Por lo general, el voltaje de una célula de este tipo varía según la corriente de carga. El objetivo es poder reemplazar completamente las baterías con dichos sistemas en un futuro próximo.

El desarrollo de nuevos procesos y tecnologías en el campo de la gestión energética está en pleno apogeo en todo el mundo. Los electrodomésticos del mañana tendrán un consumo de energía aún menor. La importancia de la tecnología neutrinovoltaica aumentará rápidamente.

Neutrimo Energy revolucionará el suministro de energía de la Tierra. Las primeras células de energía de neutrinos, los llamados cubos de energía de neutrinos, son el paso a la siguiente era eléctrica, una nueva era que no necesitará la conversión de combustibles fósiles en electricidad.

