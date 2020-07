¿Cómo combinar faldas con botas este otoño? Según botas.pro Comunicae

viernes, 31 de julio de 2020, 16:38 h (CET) Definitivamente el otoño es una época hermosa del año, pues el clima, la luz, y la gama de colores presentes en la naturaleza, hace que todo en él sea mágico e inigualable, pero, además, es la época crucial de la moda, por lo que permite que se marquen tendencias importantes en la misma Este otoño, se ha hecho sentir la combinación de faldas con botas, existiendo una elevada variedad de Outfits, que van desde los más elegantes hasta los más minimalistas, pero eso sí, todos con la posibilidad de convertirse en Looks ganadores.

Las faldas midi protagonistas

Las faldas midi se han hecho sentir con fuerza, resaltando en una enorme variedad de texturas, estampados, diseños y colores, pero siempre con su estilo relajado, amplio, y hasta bohemio, sin dejar de ser realmente elegantes, vistosas, frescas, pero sobre todo femeninas.

En la semana de la moda, se han visto a gran cantidad de celebridades portando hermosas faldas midi con botas, lo que ha desatado el furor entre las amantes de estas combinaciones, augurando así, una tendencia que al parecer permanecerá varias estaciones, y que ya se hace sentir en las calles, que como pasarelas urbanas comienzan a ser ataviadas con esta tendencia de la moda.

Todas las botas son válidas

Ahora bien, a las faldas midi, y a todo tipo de faldas (pues en otoño son tendencia), las acompañan un sin número de estilos de botas.

Los looks audaces parecen conmocionar los antiguos estándares modísticos, y abrirse camino mostrando las combinaciones más maravillosas y hermosas, que se alejan de verse excéntricas, para verse regias, y hasta glamurosas.

Es así, como botas para la guerra a media pierna, botines estilo bruja, botas de cuero puntiagudas, botas de animal print, botas de charol, y botas vaqueras rústicas, por mencionar algunas, han encontrado como un puzzle, un lugar majestuoso entre las ondulantes telas de las faldas midi, las faldas tipo lápiz, las enormes bohemias, las delicadas de encaje, e incluso las mini faldas.

¿Cómo combinar faldas con botas este otoño?

Si se desea portar el mejor Outfit que combine faldas y botas, definitivamente se debe tener en cuenta los siguientes consejos:

Agregar texturas al estilo, elija la falda que elijas, se debe garantizar que el atuendo cuente con prendas que le den textura, de ese modo resaltan sin parecer que sobrecargan el look.

En otoño comienza a sentirse el frío, por lo que las botas a media pierna son las favoritas.

Cualquier bota es válida, lo que hay que tener en cuenta al momento de combinarla con una falda es que complete el look, esto puede lograrse gracias a la combinación de una buena paleta de colores, o usando los accesorios correctos .

. Otra particularidad de las botas, es que se adaptan a cualquier situación, gracias a sus variables diseños, en este sentido, se pueden encontrar gran variabilidad de tacones, formas, colores, texturas y materiales. Celebridades que han hecho famosos los outfits de botas y faldas

Grandes celebridades no solo han incursionado en las combinaciones de botas con faldas, sino que además se han vuelto banderas de esta tendencia.

Entre ellas se destacan Victoria Beckham, Emma Stone, Brigita Daisy, quienes han empoderado totalmente este popular look otoñal, que combina de modo elegante y femenino las botas y las faldas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Neutrino Energy: Cómo obtener energía del entorno La función de las cápsulas de vino y su importancia según Todovinos.org La importancia de los desinfectantes en España tras el COVID19 según Desinfectante.pro Pérgolas para casetas de verano según Vayajardin.com Reformaslocales.vip: reformar la casa con todas las garantías a un precio competitivo