Pérgolas para casetas de verano según Vayajardin.com

viernes, 31 de julio de 2020, 16:42 h (CET) Hablar de pérgolas es hablar de arquitectura histórica, pues existen desde hace cientos de años. Antiguamente, más que un uso estético, tenían un uso para la agricultura hogareña, debido a que se usaban para tener plantaciones de frutos que crecen en enredaderas Hoy en día, las pérgolas forman parte de la arquitectura moderna, y se pueden visualizar miles de diseños dispersos por todo el mundo, los cuales pueden llegar a formar parte de grandes edificios bancarios, de universidades, jardines de iglesias, y mucho más.

Definición de pérgola

El concepto de este tipo de construcciones es simple, pero suele confundirse con otros, por eso es bueno aclararlo.

Una pérgola es una construcción que consta de columnas, o postes, que sostienen una serie de vigas, sobre las vigas pueden reposar plantas trepadoras, o algunos otros elementos para cubrir, pero, si tiene un techo sólido que las cubre totalmente deja de ser una pérgola.

¿Por qué son tan importantes en verano?

Con el paso de los años se han concebido distintos usos para las pérgolas, sin embargo, uno de los más importantes es el uso que se le da en verano el cual es el de brindar sombra.

Y es que a veces las personas quieren disfrutar de sus jardines, patios, y espacios al aire libre, pero el sol se los hace un poco más difícil. Claro está, con las pérgolas se puede obtener algo de sombra, al mismo tiempo que se disfruta de una parte de la calidez del sol del verano.

Por suerte, sus diseños son encantadores, y pueden llegar a embellecer cualquier lugar, al mismo tiempo, son muy adaptables así que es fácil conseguir uno ideal, o que se adapte a gran parte de las necesidades que se tenga.

Usos arquitectónicos de las pérgolas

Como es de imaginar, las pérgolas no solo sirven para dar sombra, o para que crezcan plantas, también sirven para embellecer los espacios con mucha facilidad, ya que son muy agradables a la vista.

Puede que el arquitecto encargado de una obra las agregue para ayudar a delimitar un espacio, o también para mejorar la apariencia de un jardín o un pasillo.

Múltiples opciones en materiales

Existen muchos materiales con los cuales se pueden crear pérgolas, pero en esencia se dividen en dos importantes grupos que son, las hechas en madera, y las construidas en materiales de bajo mantenimiento. Perfectas para su uso en casetas.

Pérgolas de madera

Las maderas que se usan en su construcción varían de región a región, cada territorio tiene sus propias maderas destacadas y recomendadas, lo importante es que sean de gran resistencia debido a que deben soportar los embates del clima local.

Por supuesto, hay que recordar que las cosas construidas en casetas de madera necesitan recibir mantenimiento como pinturas, selladores, y repelentes de plagas, para que puedan durar más tiempo.

Pérgolas de materiales de bajo mantenimiento

Los materiales de bajo mantenimiento están siempre en aumento, algunos de ellos pueden ser verdaderamente económicos otros no tanto, sin embargo, se puede tener la seguridad de que con solo algo de limpieza pueden permanecer en buen estado por mucho tiempo.

Algunos de esos materiales son aluminio con recubrimiento en polvo, fibra de vidrio, PVC y una gran variedad de otros productos de plástico.

Agregar una pérgola puede ser un hecho muy satisfactorio, por la gran variedad de soluciones, y además son creativas y hermosas, pudiendo satisfacer las necesidades de casi cualquier cliente.

