Insectos en la casa: 10 consejos para eliminarlos para siempre por DESINTORRE

viernes, 31 de julio de 2020, 16:27 h (CET) ¿Alguna vez las personas se dejan la comida en la mesa de la cocina o nunca recogen las migas de pan caídas al suelo y se ha visto una colonia de hormigas aparecer en fila después de unas horas? Es normal que esto suceda y se convierta en una verdadera pesadilla para todos. No sólo las hormigas, sino también otros insectos como cucarachas, moscas, polillas, etc. aparecen silenciosamente en busca de comida Existen muchas variedades de plagas, y deshacerse de ellas es lo más ideal, ya que estos insectos como plaga son tremendamente molestos, y pueden transmitir enfermedades y son antihigiénicos.

De la mano de expertos profesionales en control de plagas en este interesante artículo se aportan importantes consejos para deshacerse de estos molestos insectos.

Higiene doméstica

Como primer consejo, la higiene del hogar es el primer aspecto importante que hay que tener en cuenta para evitar la desagradable sorpresa de por la noche al encender la luz observar numerosas cucarachas corriendo por la pared, normalmente en las zonas de la cocina donde generalmente se agrupan para buscar restos orgánicos. A las hormigas, polillas y cucarachas les encanta la cocina por este motivo.

La limpieza habitual de las zonas donde se colocan alimentos como los estantes, armarios, cajones, etc garantiza una zona limpia de restos de comida con lo que los insectos no son atraídos.

Importante encontrar el lugar de origen

El segundo consejo es no bajar la guardia y buscar la zona por donde se introducen los insectos en el hogar. Si hay hormigas u otro tipo de insectos, lo primero es investigar de donde provienen, seguirlas hasta encontrar el punto de partida. La guarida está ahí, y de ahí es de donde probablemente vengan las hormigas u otros insectos. Una vez que el agujero esté sellado, sin dejar de bajar la guardia los siguientes días se puede comprobar que ya no hay plagas de insectos procedentes de esa zona.

Pequeños trucos caseros

Antes de recurrir a remedios químicos o naturales contra los insectos, pequeños trucos caseros pueden evitar la llegada de huéspedes no deseados. Los mosquiteros en las ventanas por ejemplo son la solución más eficaz y natural, pero también requieren de un profesional para una correcta instalación.

A las polillas o mariposas les encanta refugiarse en cocinas, para comer cereales, pasta y harina. Los recipientes herméticamente cerrados son la solución correcta tanto para conservar mejor los alimentos como para evitar la formación de los huevos.

Vinagre, bicarbonato de sodio o limón

El vinagre, el bicarbonato de sodio y el limón son indispensables entre las sustancias que se pueden tener en la casa contra los insectos. El vinagre se usa para limpiar a fondo los muebles, tanto externos como internos, y todas las superficies de la casa. El olor suave del vinagre ayuda a prevenir la entrada de las moscas en la vivienda.

El bicarbonato de sodio es excelente para mantener alejados a los mosquitos. Se coloca una pequeña cantidad en un recipiente en la mesa al aire libre o se frota sobre la piel, tiene la misma función que la citronella. Rociarlo en el suelo, mantendrá alejadas a las cucarachas u hormigas.

El zumo de limón mantiene a las hormigas alejadas, es un potente ácido para ellas. Las tres sustancias, vinagre, bicarbonato de sodio y limón, cuando se mezclan, se convierten en un insecticida natural.

Especias

Las especias, además de ser aromáticas y dar sabores étnicos a los platos, son muy útiles para eliminar los insectos. Las hormigas odian el olor del clavo, el pimentón, la pimienta negra, la canela, etc. Sólo se debe colocar cerca de la pared o frente al hormiguero para eliminarlas.

Plantas aromáticas

Las hierbas son buenas aliadas contra los mosquitos y las hormigas. Sólo hay que colocar semillas de romero, albahaca, tomillo, menta y lavanda en las ventanas de la vivienda para matar las moscas.

Las flores de lavanda ahuyentarán a las polillas, moscas, pulgas y mosquitos.

El laurel contiene una sustancia llamada cineol, que elimina los insectos y las cucarachas.

Trampas y repelentes químicos

Las trampas para insectos no tienen sustancias nocivas y pueden ser colocadas en varios lugares de la casa. Trampas y feromonas para la monitorización y captura masiva de plagas. Las trampas utilizadas para la captura de insectos constituyen una herramienta muy valiosa en el control de plagas. Casi todos los modelos se ayudan de sustancias químicas de atracción (feromonas).

Existen varios tipos de repelentes en el mercado, es aconsejable leer las instrucciones de uso antes de utilizar los aerosoles y especialmente mantener a los niños y mascotas alejados, ya que los productos químicos pueden ser muy dañinos.

Lejía

Aunque la lejía tiene un olor muy fuerte, está indicada para cubrir todos los agujeros de las hormigas. Frotar con un trapo en la pared y el suelo, va permitir que ningún insecto entre en la casa, además mantiene la casa este limpia y desinfectada.

Ahuyentar los insectos con aerosoles

El spray ayuda a prevenir la compra de productos químicos perjudiciales para la salud, como el dietileno. El uso de aceites esenciales, plantas aromáticas, vinagre y otras sustancias naturales sustituye el uso de repelentes o ambientadores.

Los insectos se pueden matar rociando agua caliente, vinagre o bicarbonato de sodio, unas pocas gotas de aceite de árbol de té, ramitas de romero y menta fresca en la casa.

Para preparar un aerosol contra mosquitos e insectos, vas a necesitar:

4 cucharaditas de aceite de Neem, derivado del prensado de las semillas de una planta india

2 cucharaditas de aceite de almendra dulce

2 cucharaditas de vinagre de manzana

50 ml de agua destilada Mezcla los ingredientes y viértelo en un atomizador. Agita antes de usar y se puede guardar durante un mes después de abrirlo. Se puede utilizar varias veces al día y no es dañino para los niños ni para las mascotas.

Plaguicidas o profesionales de control de plagas

Si no se ha encontrado una solución con los remedios caseros mencionados, y no se tiene más remedio que utilizar plaguicidas o contactar a un servicio de profesionales de control de plagas.

Si se intenta eliminar los insectos con plaguicidas, se debe tener en cuenta realizarlo de forma segura, lejos de los niños y mascotas, cubriendo las manos y la cara, además se necesita ventilar la casa para evitar respirar productos químicos perjudiciales para la salud.

En cambio, si se contrata a profesionales de control de plagas, será mejor seguir las instrucciones de la empresa para proteger el hogar y a la familia. El resultado está asegurado, y se mantiene la vivienda libre de insectos.

