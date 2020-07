Consejos para organizar una boda en otoño por Wedding Planner Madrid Comunicae

viernes, 31 de julio de 2020, 15:00 h (CET) La planificación de una boda puede convertirse rápidamente en una carrera de obstáculos acompañada de muchos momentos estrés. Reúnen una serie de consejos a seguir y evitar esos momentos de agobio Establecer un presupuesto

El presupuesto en una parte esencial en la planificación y organización de una boda. ¿Hay suficientes ahorros?, ¿Hay que ahorrar cada mes para conseguir llegar al presupuesto? ¿Se necesita la ayuda de la familia? La forma en que se financia la boda y todos los gastos que conlleva son aspectos muy importantes para determinar las prioridades y el presupuesto final tales como la fotografía, el catering, el vestuario, los regalos, etc.

Organizar la agenda

Una vez que se ha calmado la emoción del primer instante de la organización de la boda, es el momento de comenzar con la agenda diaria y solicitar la ayuda de un servicio de Wedding Planner Madrid o Wedding Planner Barcelona. Si el deseo es organizar la boda en 12 meses es un plazo relativamente ajustado para contratar todos los proveedores porque las reservas suelen realizarse con bastante anticipación. Generalmente para la contratación del fotógrafo o del servicio wedding planner con 12 meses de antelación es suficiente, pero para otro tipo de proveedores como la finca, el salón o el cateríng hay que tener en cuenta que el periodo de antelación para la contratación debe ir de 12 a 18 meses dependiendo de la época del año. Si se elige un día laborable o un sábado fuera de la temporada habitual que abarca el periodo entre mayo y septiembre es muy probable que los proveedores tengan más disponibilidad.

Dedicar el tiempo suficiente

En diferentes situaciones hay que hacer muchas contrataciones prácticamente en muy pocos días, pero hay otros temas como por ejemplo el vestido que hay que tomarse todo el tiempo necesario para pensarlo. Las nuevas colecciones llegan en el mes de septiembre aproximadamente por lo que teniendo en cuenta esta época se debe prestar atención para cuadrar la fecha de la boda con la elección del vestido, de modo que el vestido sea de la ultima colección y los diseñadores puedan personalizarlo. Este trabajo del diseño y costura lleva un tiempo aproximado de 6 a 8 meses.

Elegir los proveedores apropiados

El fotógrafo, el florista, el lugar de celebración, la orquesta, etc. son algunas de las contrataciones que hay que hacer para la boda. Hay que elegir siempre a profesionales expertos en desarrollar el trabajo que se va a contratar. Todos los proveedores tienen que ser especialistas y deben sentirse cómodos en su trabajo, porque de lo contrario si el servicio contratado no tiene la calidad deseada por todos los invitados, el sentimiento será de decepción en un día tan especial.

Solicitar información a familiares o amigos más cercanos sobre los proveedores que se van a contratar en un punto importante, y así de esta manera se tienen diferentes opiniones para hacer la mejor elección teniendo en cuenta las referencias recibidas.

Por supuesto lo primero es preguntar a cada uno de los proveedores elegidos sobre sus servicios y las referencias de clientes que han trabajado con ellos porque ayudarán a hacer la contratación ideal para la boda. La elección de un buen grupo de proveedores es sinónimo de éxito para la boda y tener prácticamente garantizada la calidad de todos los servicios sin contratiempos.

La boda debe hacerse acorde los deseos de los novios

Desde la elección de los colores de la decoración, el menú, la finca para la celebración, el estilo del vestido, hasta el más mínimo detalle de hacerse según los gustos y deseos de la pareja de novios. Es aconsejable no dejarse llevar por consejos de personas cercanas o ideas convencionales de los diferentes proveedores.

Hacer realidad un sueño y organizar la boda siempre soñada dejándose llevar por la imaginación y los gustos es posible.

Compromiso con los invitados

El día de la boda es el día de la novia y el momento más importante de su vida. Ese día también es muy importante para los familiares y amigos más cercanos. La novia debe dejarse llevar en parte por esa idea y si es posible con algún detalle hacer feliz a esas personas sin dudarlo porque también es un día de los más importantes de sus vidas.

Comunicación con los proveedores

Hablar con los proveedores y concretar diferentes reuniones para que todo salga perfecto y no quede nada por concretar es una labor muy importante a la vez que laboriosa. Hay que asegurarse que todo sea factible y pueda realizarse sin ningún problema en el día y hora elegida.

Es importante tener en cuenta para concretar las horas de cada uno de los servicios que hay que tener un margen de tiempo. Por ejemplo, el maquillaje, el peinado y el vestido lleva una media de 2 horas, el traslado al lugar de la ceremonia y celebración depende de la distancia que hay que recorrer que generalmente está en una media de 30 a 40 minutos, etc.

A pesar de toda la buena voluntad que se pone en la organización de la boda, de forma inevitable puede surgir algún imprevisto que no es posible controlar como por ejemplo la climatología, no hay que dejarse llevar por estos imprevistos, y hay que disfrutar del día de la boda al máximo y pensar en lo más importante ¡Ha boda se ha celebrado y ha sido un éxito!

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.