¿Qué es una Motobomba y para qué se utiliza? Según Motobomba.pro

viernes, 31 de julio de 2020, 15:02 h (CET) El agua es conocida como el liquido vital, y recibe ese nombre por su importancia para la vida, por este motivo el hombre desde hace miles de años ha buscado la manera de moverla de un lado a otro Aparte de ser fundamental para mantener al ser humano de forma directa, también es de alta importancia para la salud, y sobre todo para la agricultura. Es por ello que, desde hace muchos años, especialistas han diseñado diversidad de dispositivos con la capacidad de trasladar el agua con mucha facilidad, y es allí donde entran las Motobombas, como equipo fundamental para mover el agua, así como también otros líquidos.

¿Qué es una Bomba en su concepto más básico?

Es un dispositivo mecánico, que tiene por objetivo recolectar los líquidos que se encuentran almacenados en un lugar y trasladarlo a un nuevo lugar.

En la mayoría de los casos, las bombas se utilizan para mover agua, pero esto no es limitante, puesto que en la parte industrial se puede usar para mover una enorme cantidad de tipos de fluidos como gasolina, aceite, pintura, entre otros.

Ahora bien, cuando se habla de una Motobomba, mayormente se está hablando de los equipos que se utilizan para trasladar el agua en la agricultura, o de uso domiciliario.

¿Para qué y cómo se utilizan?

Las motobombas tienen diferentes utilidades al momento de trasladar líquido, puesto que, no solo se trata de mover el fluido, sino también satisfacer el objetivo de este líquido, o la necesidad que se tiene al mover el mismo.

Por este motivo, se pueden conseguir diversidad de Motobombas con diferentes capacidades, al mismo tiempo que se adaptan a una gran variedad de necesidades.

Conocer a fondo el ¿Para qué? y el ¿Cómo? se va a utilizar una bomba es fundamental al momento de comprar, o adquirir una de ellas, y en las siguientes líneas se pueden dilucidar algunos aspectos que son fundamentales:

Mayor caudal vs Mayor presión

Lo primero que se debe conocer, es si el líquido se necesita en mayor caudal, o una mayor presión, puesto que cuando una bomba tiene buena capacidad en uno de estos objetivos, el motor pierde capacidad en el otro. Es decir, que cuando se tienen mayor caudal, se pierde presión o cuando se tiene mayor presión se pierde caudal.

Líquido

Este factor es fundamental simplemente porque existen diversidad de tipos de líquidos, y pueden tener consistencias muy diferentes, por consiguiente, las bombas son distintas según el tipo de líquido que se vaya a utilizar.

3.- Tipo de energía con la que se cuenta.

Se puede contar con un tipo de energía como electricidad, o se puede contar con varias, lo importante es conocer cuál es la energía más óptima en relación a calidad y costo, en el sitio donde se va a instalar una motobomba.

4.- Fuente del líquido.

El líquido puede estar en recipiente grande, en un pozo de profundidad, en un río, y muchas otras opciones. Por lo que es importante saber, que las motobombas tienen diferentes rendimientos según el lugar donde se encuentre el líquido.

De lo anterior se desprende, que existen variables opciones para el que requiera de una Motobomba, por lo cual es sabio y optimo visualizar las necesidades y características del entorno, y de las motobombas en sí, para adquirir la mejor, que en este caso será la más adecuada a las condiciones del medio.

