La Cadena de Suministro Global de Schneider Electric, reconocida con el premio Power of the Profession 2020

La iniciativa Smart Logistics de Schneider Electric ha ganado en la categoría Business Win of the Year y ha obtenido la distinción "Best in Show" como Supply Chain Breakthrough of the Year Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha sido proclamada ganadora de los premios Power of the Profession 2020 otorgados por Gartner, que identifican y reconocen las mejores iniciativas para impulsar la profesionalidad en las cadenas de suministros. Concretamente, la compañía ha ganado en la categoría de Business Win of the Year y ha obtenido el “Best in Show” en la de Supply Chain Breakthrough of the Year.

En 2019, la Cadena de Suministro Global de Schneider Electric, que incluye 200 plantas de producción en 44 países y 97 centros de distribución, ha gestionado más de 291.000 referencias y procesado más de 150.000 pedidos diariamente, con una plantilla de 86.000 empleados.

“Reconocimientos como el Business Win of the Year ponen en valor nuestra transformación digital y nuestro compromiso con nuestros clientes, así como nuestra iniciativa Smart Logistics. Creemos que los esfuerzos que hemos hecho para transformar la cadena de suministro están progresando bien y recibir estos premios realmente nos inspira a seguir con nuestro programa Tailored, Sustainable and Connected 4.0 Supply Chain junto con nuestros partners y para nuestros clientes”, afirma Mourad Tamoud, Executive Vice President de Schneider Electric Global Supply Chain.

La identificación de un ganador o finalista de un premio Gartner no supone la aprobación por parte de Gartner de ningún proveedor, producto o servicio.

Sobre Schneider Electric

En Schneider Electric, creen que el acceso a la energía y a lo digital es un derecho humano básico. Capacitan a todos para aprovechar al máximo su energía y recursos, asegurando que Life Is On esté en todas partes, para todos, en todo momento.

Brindan soluciones digitales de energía y automatización pensadas para la eficiencia y la sostenibilidad. Combinan tecnologías energéticas líderes en el mundo, automatización en tiempo real, software y servicios en soluciones integradas para hogares, edificios, centros de datos, infraestructura e industrias.

Están comprometidos con dar rienda suelta a las infinitas posibilidades de una comunidad abierta, global e innovadora que sienta pasión por sus propósitos inclusivos y de empoderamiento.

www.se.com/es/es/