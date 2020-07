Eliminartermitas.eu, los roedores de la madera atacan cada verano Comunicae

viernes, 31 de julio de 2020, 13:30 h (CET) Las termitas pueden ser una visita de lo más molesta si aparecen de repente invadiendo el domicilio Por ello, la plataforma eliminartermitas.eu ofrecerá a los usuarios toda la ayuda que necesiten para terminar con ellas de forma rápida y efectiva, y a un coste tan bajo como se pueda imaginar. A estos insectos se les suele llamar “destructoras silenciosas”, ya que pueden estar escondidas en secreto en las viviendas sin hacer ningún daño en el momento, para después irse alimentando de todos los inmuebles que vayan encontrando.

En caso de encontrar termitas en su propiedad, los usuarios no deberán en ningún caso intentar rociar cualquier insecticida sobre las termitas, pues simplemente se retirarán y seguirán buscando alimento en otro lugar.

Hay numerosas técnicas que se pueden emplear para acabar definitivamente con las termitas. Entre ellas, rociar grandes cantidades de pesticidas, a pesar de que no es la más recomendable de todas. Con el cebo envenenado, no habrá que preocuparse de usarlos, pues este atraerá a todas esas termitas que estén buscando alimento y serán ellas mismas las que lo lleven de vuelta donde reside la colonia. Por tanto, se podrá colocar el cebo dentro y alrededor de toda la casa. Además de esto, existen otros productos que pueden utilizarse para combatir las invasiones de termitas.

Estos tendrán unos sistemas de cebos que avisarán cuando estos se consuman. Otra técnica es la barrera líquida, que a pesar de que no mate a las termitas, sí que puede llegar a evitar que entren. El tratamiento químico directo también es bastante efectivo, pues su uso es muy práctico para el interior de la casa. Sin embargo, es importante recalcar que aunque puede matar a las termitas, no se puede usar directamente dentro del domicilio.

Por último, el ácido bórico es una solución inmediata y también considerada la mejor de todas en comparación con otros métodos. Este funciona para varios insectos además de las termitas, ya que ataca al sistema metabólico y digestivo del insecto, y tiene unos niveles de toxicidad más bajos que los de otros pesticidas. El producto normalmente se encuentra en forma de polvo para que su uso sea mucho más sencillo.

En caso de contar con una invasión, los usuarios podrán ponerse en contacto a través de la plataforma eliminartermitas.eu, y ellos se encargarán del problema cuanto antes, asegurando que estos insectos no solamente no se queden en la vivienda, sino que nunca más vuelvan a aparecer.

