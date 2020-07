La Fábrica de detergentes Dermo lanza nuevos productos al mercado Comunicae

viernes, 31 de julio de 2020, 13:23 h (CET) Con más de 30 años de experiencia en el sector, la fábrica de detergentes Dermo lanza diversos productos de limpieza profesional de máxima calidad al mercado, que plantean usos novedosos y son una versión mejorada de los productos de limpieza convencionales La fábrica de detergentes lanza al mercado productos de limpieza que consiguen una gran eficacia y que cuidan de los tejidos y de las superficies como, por ejemplo:

F-200 Blue es el nuevo fregasuelos que lanza Dermo, un limpiador profesional para todo tipo de suelos y pavimentos, con un secado muy rápido que conserva el brillo natural de la superficie. No deja manchas y puede utilizarse en suelos o bien en superficies lavables, como es la cerámica, el caucho, el terrazo, el vinilo o el mármol.

Otro de los nuevos productos es el gel lavavajillas máquina 3 en 1, que reúne las funciones de detergente, sal y abrillantador, eliminando todas las manchas de la vajilla y que no contiene fosfatos. Deja un agradable perfume y consigue realizar tres trabajos en una sola aplicación.

Lejía DL 21 CHLOR es un producto que se presenta como una lejía con detergente, para la limpieza y la desinfección de paredes, lavabos, cocinas, suelos y todo aquello que necesite desinfectarse, incluso para la ropa. No es apta para la desinfección del agua de bebida.

Limtot madera es un limpiador jabonoso pensado para limpiar superficies de madera tratada y parquet, mediante una fórmula de pH neutro que le proporciona una limpieza eficaz sin dejar ninguna huella.

El suavizante Presto Passion Fruit es una de los productos de limpieza más novedosos de la fábrica de detergentes Dermo y es que puede utilizarse para todo tipo de fibras y consigue un secado muy rápido, facilitando el planchado y repele la suciedad y la acción antiestática. Pero si hay algo que destaca por encima de todo en este suavizante es el perfume, ya que el aroma se activa continuamente mediante la fricción del tejido y hace que el buen olor perdure más tiempo y alarga también la vida del tejido, dejándolo suave y evitando la formación de moho.

Dermo cuenta con un amplio y variado catálogo de productos de limpieza, pensados para la limpieza profesional y personal y también para la higiene personal. Como fabricante de detergentes cuenta con todo tipo de productos específicos y multiusos, con los que obtener los mejores resultados con la mínima cantidad posible de producto, para alargar al máximo su vida útil.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.