El 30% de los españoles que planea comprar un coche de ocasión en 2021 apostará por un eléctrico Cerca del 30% de los encuestados que tienen pensado comprar un coche de ocasión como primera opción en los próximos doce meses se plantearía que fuese eléctrico frente a más de la mitad (55%) que no lo tiene previsto. Redacción Siglo XXI

viernes, 31 de julio de 2020, 09:03 h (CET) El 29,4% de los españoles que tiene intención de comprar un vehículo de ocasión el próximo año se decantaría por uno eléctrico. Esto es lo que se desprende del Estudio de Intención de compra de un vehículo 2020, realizado por coches.net, el portal de motor líder en España. Con ello se busca hacer una radiografía de cuál es la intención de los españoles a la hora de comprar un vehículo. En esta segunda entrega, se presenta un análisis centrado específicamente en las preferencias de los usuarios por el tipo de combustible. Se trata de un estudio que ha contado con una muestra de 4.300 personas.



Sube la intención de compra de un eléctrico entre los vehículos de ocasión Cerca del 30% de los encuestados que tienen pensado comprar un coche de ocasión como primera opción en los próximos doce meses se plantearía que fuese eléctrico frente a más de la mitad (55%) que no lo tiene previsto. Los motivos principales por los que no piensa en un eléctrico es la dificultad de encontrar puntos de carga (44%), su autonomía (40%) y porque el precio es elevado (36,7%). El 28% alega no confiar todavía en dicha tecnología mientras que para el 24% la poca oferta disponible es un punto a mejorar.

Al analizar todas las respuestas (no solo de lo que tienen previsto comprarse un vehículo de ocasión) vemos que la gran mayoría sigue apostando por la gasolina como preferencia de combustible de su próximo coche: el 40% de los encuestados que tienen prevista la compra de un coche, lo prefieren gasolina, mientras que el 30,5% apostará por uno diésel. El porcentaje se sitúa en el 12% en el caso de preferir un vehículo híbrido. El 5% se decantaría por uno eléctrico, mientras que el de gas solo es una opción para el 2%.



Qué energía alternativa se plantean los españoles

Veamos qué ocurre cuando la pregunta se centra solo en si plantea que el coche sea híbrido, eléctrico o de gas.

De acuerdo con el estudio, el 44,5% de los usuarios consultados se plantea comprar un vehículo híbrido, mientras que 1 de cada 5 (el 19,3%) se plantea comprarlo 100% eléctrico y solo el 13,7% quiere comprar uno a gas.



Cabe destacar que el 44% de quienes tienen previsto comprar un coche no se plantean la compra de un vehículo de energía alternativa. Entre los motivos por lo que no lo harían destacan el precio (25%), consideran que pueden mejorar algunos aspectos (21%) y la dificultad para encontrar lugares de carga (17%).

Si revisamos el perfil de los usuarios que han respondido esta pregunta, son los hombres con edades entre los 35 y los 65 años de edad quienes, en mayor proporción que el resto, se plantea que el coche sea híbrido; mientras que los encuestados entre 35 y 44 años, en mayor medida que el resto, son quienes prefieren uno eléctrico. Por su parte, los más jóvenes y las mujeres aseguran, en mayor porcentaje, que no quieren ni híbrido, ni eléctrico ni de gas.



Marcel Blanes, responsable de Relaciones Institucionales de coches.net, apunta: “Si bien es cierto que el vehículo eléctrico no es una primera opción para los compradores, sí hemos observado en coches.net que las búsquedas e interés por el vehículo eléctrico ha aumentado, de hecho, el interés por la compra de este tipo de vehículos está por encima de niveles previos a la pandemia y es un dato que hay que tener en cuenta”.

Características del coche



Otra información que ha arrojado el Estudio de Intención de compra de un vehículo 2020 de coches.net, es la relacionada a las preferencias por el tipo de coche. El estudio revela que 6 de cada 10 españoles con intención de comprar un coche, es decir, el 59%, elegiría un todoterreno o SUV, siendo el 31% quienes lo tienen como primera opción. Por su parte, 22% de los entrevistados elegiría como primera opción un coche utilitario y el 21% uno familiar.

