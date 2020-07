El 36% de las pymes necesitará más de un año para recuperarse del impacto del COVID-19 El impacto generalizado de la pandemia en el conjunto de la sociedad también ha provocado que la actividad de las pymes se haya visto afectada por otras causas. Redacción Siglo XXI

viernes, 31 de julio de 2020, 08:50 h (CET) Según los resultados del Barómetro de necesidades financieras de los negocios y las empresas ante la crisis del Covid-19 de Mastercard, el 36% de los negocios considera que la situación económica de su empresa tardará entre uno y tres años en volver a ser igual que antes de la crisis derivada de la Covid-19, mientras que solo el 13% espera poder volver a la situación previa en menos de seis meses (un 30% espera recuperarse en un plazo de seis meses a un año). Pese a la diferencia en las previsiones, el barómetro deja constancia de que el impacto del coronavirus ha sido prácticamente unánime, ya que el 94% de los negocios se ha visto o cree que se verá afectado económicamente por la pandemia en las próximas semanas o meses.



De esto se deriva que el 69% de los negocios reconozca que tiene o tendrá dificultades para hacer frente a gastos como los pagos de deudas financieras, a proveedores, de nóminas o del local (pago o alquiler). Más aún, el 90% estima que su facturación se verá reducida respecto a la del año anterior.



Por eso, los pequeños y medianos negocios y empresas están buscando alternativas y nuevas líneas de negocio para adaptarse lo mejor posible a la situación (así lo afirma el 35%). La apuesta por el ecommerce (31%); cambios de la producción de la actividad (20%); solicitudes de financiación pública (18%); o fomento de la internacionalización de la empresa (15%) son las principales vías por explorar, en base a la respuesta de los encuestados.



El impacto generalizado de la pandemia en el conjunto de la sociedad también ha provocado que la actividad de las pymes se haya visto afectada por otras causas. Aunque el 52% se ha visto forzado a reducir su actividad por una menor demanda de los clientes, el 39% ha tenido problemas o tendrá problemas para realizar el cobro a clientes y el 44% ha tenido que reducir o tendrá que reducir su actividad por problemas de suministro con sus proveedores. Pese a las dificultades que se están enfrentando las pymes, solo un 21% de los negocios se ha visto abocado a realizar un ERTE y el mismo porcentaje (21% ha tenido que frenar contrataciones previstas.



El 28% de las pymes ha solicitado un préstamo ICO desde que se decretó el Estado de Alarma

El 46% afirma conocer los préstamos ICO, mientras que el 28% los ha solicitado desde que se decretó el Estado de Alarma o los va a solicitar a raíz de la situación actual. De hecho, el 68% de los que han contratado préstamos ICO en los últimos dos meses lo han hecho dentro de la línea Covid-19 puesta a disposición por el Gobierno. En este punto destaca la diferencia entre los resultados arrojados por las empresas que facturan más de un millón de euros (el 41% de ellas afirmó haber solicitado o tener intención de solicitar préstamos ICO) frente a las que facturan menos de esa cifra, en cuyo caso el porcentaje baja hasta el 25,5%.



En lo que respecta a la situación de aquellos en régimen de autónomo, aunque un 31% afirma estar al tanto de la posibilidad de rescatar las aportaciones a los planes de pensiones en caso de haber cesado su actividad por la Covid-19, solo el 14% lo ha solicitado o lo va a solicitar. Un caso diferente es el de la moratoria en el pago de cotizaciones a la seguridad social, que ha sido solicitada por el 23,9% de los autónomos en estos últimos meses.









La forma de relacionarse con las entidades financieras también ha cambiado a raíz de la pandemia

El confinamiento también ha repercutido en la forma en que nos comunicamos con las entidades financieras. Por eso, casi la mitad de los encuestados, el 46%, afirma haber utilizado la banca por internet (a través de un ordenador) más que antes de que se decretara el Estado de Alarma, mientras que el 30% ha recurrido más a la banca móvil.



Además, el barómetro ha sondeado otras medidas no ofrecidas por el Gobierno que a los pequeños y medianos empresarios les gustaría que ofrecieran los bancos en forma de ayuda para mejorar su situación financiera como, por ejemplo, asesoramiento para la solicitud de ayudas al Gobierno (42%) o préstamos a interés 0 y a devolver en pocos meses (51%).



Paloma Real, directora general de Mastercard España, afirma: "Las circunstancias que nos ha tocado vivir plantean un enorme reto al que solo podremos hacer frente unidos. Por eso, desde Mastercard hemos puesto en marcha varias iniciativas para apoyar a las pymes durante los próximos meses. Nos hemos sumado a "Volveremos si tú vuelves", una campaña liderada por el Ayuntamiento de Madrid que incentiva a los ciudadanos para apostar por los establecimientos de siempre. También hemos activado "Hello", una iniciativa global que tiene como objetivo facilitar la recuperación del comercio local. Como empresa tecnológica, tenemos el compromiso de poner nuestra tecnología al servicio de la recuperación del comercio, de esas pequeñas y medianas empresas y negocios que atraviesan un momento particularmente difícil, pero también a los consumidores que necesitan recuperar la confianza y sentirse seguros cuando realizan sus compras. Y lo hacemos apostando por la digitalización a través de nuestras soluciones y servicios para garantizar que las transacciones sean lo más eficientes, fáciles y, sobre todo, seguras".

