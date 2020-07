Zasbook lanza la campaña de crowdfunding del libro "Mi aplauso de las ocho" de María Peralta y Jana Garbayo Comunicae

jueves, 30 de julio de 2020, 18:05 h (CET) Zasbook, la editorial comprometida en descubrir nuevos talentos y en publicar los libros de los escritores con más potencial de España, lanza una nueva campaña de crowdfunding para el libro "Mi aplauso de las ocho." El libro será publicado y disponible en librería antes del final de este año Mi aplauso de las ocho es un libro compuesto por 25 historias de vida en tiempos de pandemia escrito por María Peralta e ilustrado por Jana Garbayo.

Se trata de un libro formado por 25 relatos cortos ilustrados que suponen un reconocimiento a los miles de personas que no han pasado esta crisis aplaudiendo porque tenían sus manos muy ocupadas cuidando y protegiendo las vidas de todos. Es un reconocimiento al personal sanitario, al panadero, a la trabajadora del supermercado del barrio…

También es un reconocimiento a los millones de personas que se han esforzado, y lo siguen haciendo, en frenar la curva y superar fases a pesar de las adversidades.

Las autoras:

María Peralta Vidaurreta: Ejerciendo como educadora social desde hace casi veinte años, ha podido comprobar que las palabras expresadas de forma oral o escrita pueden ejercer una función social y reparadora muy importante. Por eso, a lo largo de su vida, María ha buscado un espacio para combinar su dedicación como educadora con su afición a la escritura.

María ha encontrado ese lugar escribiendo en Lectura Fácil, formato accesible que permite el acceso a la información y lectura a personas con dificultad de comprensión lectora. En este formato cuenta con dos novelas publicadas: “Bailar un tango en Madrid” y “Colores prohibidos”.

En esta ocasión, la autora se atreve con un libro de relatos escrito en formato convencional, pero también expresado de manera sencilla. Un libro que no pierde la esencia social y que resalta la humanidad, buen hacer y solidaridad de las personas por encima de todo.

Jana Garbayo Vidaurreta: Hacer los dibujos para los relatos que estuvo escribiendo su prima María durante el Estado de Alarma sanitaria fue una suerte. Ha sido una de esas personas a las que el confinamiento la paralizó y tener la motivación de publicar este libro le salvó de caer en la oscuridad mental. Jana nos cuenta que “dibujar ha sido un ejercicio de la libertad ideal que mi cuerpo olvidó por momentos.”

Según cuentan las autoras, Mi aplauso de las ocho “habla de ti, del camarero de tu bar favorito, de la chica que atiende la farmacia de tu barrio y de las vídeo llamadas que has hecho con tus seres queridos durante el confinamiento. Porque este libro es parte de la historia que hemos vivido y te vas a sentir identificado al leer muchos de los relatos.”

