Las alternativas más acertadas para jugar desde casa por MundoGaming.eu

El mundo del videojuego lleva muchos años siendo una de las industrias pioneras a nivel de ocio y entretenimiento. Aquí vienen las principales alternativas para pasarlo en grande desde casa jugando a los videojuegos.

PlayStation 4

Desde hace muchos años que Sony es la marca de referencia en cuanto a videoconsolas se refiere, y su modelo más reciente del mercado es la PlayStation 4, con todas sus variantes y videojuegos, esta videoconsola lleva muchos años siendo el artículo más consumido en Europa dentro del sector de los videojuegos, sin ninguna duda, es un artículo imprescindible para todo aquel amante de las videoconsolas.

Xbox One

Al igual que en Europa, Sony tiene el control del mercado de las videoconsolas con PlayStation, en el mercado americano, la compañía que marca la tendencia es la competencia de Sony, en este caso, Microsoft, con su marca de videoconsolas Xbox. El último modelo de microsoft para el mundo de los videojuegos es la Xbox One, con todas sus variantes, como pueden serlo la One S, más delgada y compacta, o la One X, que es la más potente de la familia. En mundogaming.eu también están todos los mejores packs que Xbox tiene preparados.

Nintendo Switch

Tras el éxito rotundo de consolas pasadas, como pueden serlo la color, la advance, la DS o la Wii, la empresa alemana Nintendo ya está aquí para presentar su último modelo, la Nintendo Switch, sin duda alguna, es la alternativa más acertada para aquellos que andan buscando una videoconsola distinta, diseñada para disfrutarla más en familia y con juegos cooperativos, es la alternativa perfecta para esas reuniones con familia y amigos. Personajes como todos los de la saga SuperMario están de manera exclusiva para Nintendo, y la Switch es su última y novedosa propuesta.

