Clave informática y Clavei CST se integran en Clave International Holding en su salto al mercado nacional Comunicae

jueves, 30 de julio de 2020, 16:37 h (CET) El grupo suma más de 60 profesionales expertos y 2.000 clientes en la zona de levante con el objetivo de extender actividad al conjunto del mercado nacional Las empresas ilicitanas Clave Informática y Clavei CST, especialistas en software de gestión para pymes e industria con sede en Elche Parque Empresarial, se han integrado en la nueva sociedad Clave Internacional Holding como primer paso de la estrategia de expansión hacia el mercado nacional del Grupo Clavei, reforzando su capital y equipo directivo. La constitución de Clave International Holding supone la formación de un grupo con un equipo humano de más de 60 profesionales expertos, que en la actualidad ya suman más de 2.000 clientes de diferentes sectores en la zona de la Comunidad Valenciana y Murcia, con una facturación superior a los cuatro millones de euros entre ambas sociedades.

En esta operación, se ha incorporado en calidad de socio y director de Expansión, Eloy Montaña, quien en los últimos años ha ocupado el cargo de Director de Desarrollo de Negocio en consultora de negocio digital líder en España y Latinoamérica. Además de profesor de varios masters en Marketing y Venta Digital en diferentes escuelas de negocios.

Eloy Montaña afirmó que “son muchas las oportunidades que ofrece esta adquisición y sin duda cuando me lo propusieron lo tuve claro, quería formar parte de este proyecto”, a la vez que explicó que “CLAVEi cuenta con todos los requisitos deseables para liderarla; el momento, el proyecto y las personas, puesto que estamos en el momento en el que la tecnología y su globalización es omnipresente y se acelera. Son todos los ingredientes para ser un actor relevante en el sector donde incorporaremos a los mejores de la industria.”

Al respecto, Joaquín Garrido, socio co-fundador comentó que “la incorporación de Eloy Montaña y nuestros socios inversores aceleran y refuerzan nuestra estrategia de crecimiento orgánico y también inorgánico, facilitando una mayor cobertura geográfica y la mejora del porfolio de productos y servicios para dar respuesta a las necesidades de transformación digital de las pequeñas y medianas empresas desde nuestro territorio hacia muy diferentes mercados”.

Los principales objetivos de esta operación son adquirir nuevas capacidades digitales, expandirse a nuevos mercados sectoriales y ampliar zonas geográficas, aportando soluciones software de gestión empresarial de última generación. Reforzando así su orientación de ayuda a las pymes en la conversión digital de sus negocios, facilitando su evolución hacia organizaciones más eficientes, rentables e inteligentes.

Las líneas principales en las que se focaliza CLAVEi a medio plazo es la innovación permanente en su software de gestión empresarial para producción y ventas, así como la comercialización de las soluciones de Wolters Kluwer en el área laboral, fiscal y contable, garantizando siempre la satisfacción de su cartera de clientes mediante su SGC homologado y certificado por Aenor.

Por su parte, Vicente Ballester, socio co-fundador de CLAVEi, comentó que “nos ilusiona esta nueva etapa que sin duda va a ser muy beneficiosa para nuestros clientes. Es una apuesta por el crecimiento, apoyado por nuestro principal valor; las personas. Un equipo comprometido y multidisciplinar integrado por grandes profesionales que trabajan poniendo pasión a todo lo que hacen para ofrecer las mejores soluciones tecnológicas”.

CLAVEi seguirá reforzando su solvencia técnica en el desarrollo y puesta en marcha de soluciones propias y de terceros, apoyado por los fabricantes líderes del sector en calidad de Partner de Wolters Kluwer, como referente en el sector de soluciones para asesorías y de recursos humanos; PrestaShop como plataforma líder de comercio electrónico; Tableau Software, herramienta líder de análisis de negocio; y Microsoft, entre otras certificaciones y homologaciones

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El Mega-Hit ‘Tom Clancy’s Rainbow Six Siege’ incluído con las gráficas GeForce RTX Zasbook lanza la campaña de crowdfunding del libro "Mi aplauso de las ocho" de María Peralta y Jana Garbayo DRAEGER y Cruz Roja española: Una firme y duradera alianza solidaria de valores compartidos Las alternativas más acertadas para jugar desde casa por MundoGaming.eu Mejora el vínculo de los españoles con su entorno social, según Cigna