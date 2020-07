La plataforma de envíos online ParcelABC amplía su actividad a África

La plataforma de envíos online Parcel ABC está expandiendo su actividad a África. A partir de ahora, se podrán realizar envíos nacionales e internacionales en la mayor parte de este continente Parcel ABC ahora mismo opera en:

Países de África Oriental como Tanzania, Kenia, Uganda, Burundi o Ruanda.

Países del sur de África como Zambia, Malawi, Mozambique, Zimbabwe, Sudáfrica y Botswana.

Países del norte de África como Egipto, Etiopía, Túnez y Ghana.

Países de África occidental como Nigeria, Costa de Marfil o Marruecos. Además, recientemente ParcelABC ha expandido su actividad a China, india y Arabia Saudí.

El objetivo de ParcelABC es ofrecer una gama completa de servicios de entrega de paquetes en el mercado global. Hacer que la entrega de puerta a puerta sea posible y asequible para cualquier persona de cualquier lugar del mundo.

La plataforma de envío de paquetes Parcel ABC reúne a empresas de mensajería grandes y pequeñas de todo el mundo, y es una de las redes de mensajería más grandes del sector.

Según Andrius Balkūnas uno de los fundadores de la plataforma de envíos online, ParcelABC, la pandemia no detuvo la rápida expansión de la plataforma. Al comienzo de la crisis de la pandemia de Covid-19, se llegó a lo desconocido. No hubo respuesta sobre lo que sigue, muchas empresas no lograron expandirse ni siquiera operar. Lo que se notó es que hubo una demanda aún mayor de servicios de entrega ya que todos los viajes se habían detenido. Por lo tanto, no se dejó de expandir a los nuevos mercados.

ParcelABC ya está enviando paquetes desde la mayoría de los países del mundo y ofrece una gran selección de servicios hacia y desde sus mercados establecidos del Reino Unido, España, Polonia, Lituania, Ucrania, Australia, Italia y los Estados Unidos.

Para más información sobre los servicios de paquetería ofrecidos por ParcelABC, se puede visitar el sitio web en http://www.parcelabc.com