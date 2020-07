6.000 estudiantes de la UDIMA y el CEF.- celebran sin incidencias 16.000 exámenes finales online Comunicae

jueves, 30 de julio de 2020, 16:17 h (CET) Los casi 16.000 exámenes finales convocados por primera vez de modo online por el Grupo Educativo CEF.- UDIMA, en atención a las razones sanitarias establecidas con motivo de la pandemia de la Covid-19, se han desarrollado exitosamente entre unos 6.000 estudiantes. El mismo proceso se llevará a cabo en la convocatoria de septiembre Los exámenes convocados en la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, y las Escuelas de Negocio CEF.- Centro de Estudios Financieros, consistieron, para cada asignatura, en una prueba de identificación y un cuestionario y/o buzón de entrega de un supuesto práctico, dependiendo de la facultad, que debían resolver los estudiantes.

Desde el punto de vista técnico, el Departamento de Informática adaptó el aplicativo de planificación de exámenes para el formato online, ampliándose el número de tramos horarios para la ejecución de los exámenes, eliminando opciones específicas de las pruebas presenciales e incorporando aquellas que requerían la ejecución online de los exámenes, según explica Silvia Prieto, directora de Innovación de la UDIMA.

Además, se desarrolló el módulo de Moodle Identifier, un plugin que permite identificar a un estudiante de manera visual en el momento que va a realizar una prueba de evaluación. El funcionamiento de este módulo consiste en la aceptación de un código de honor o texto legal y en la realización de una fotografía mediante la cámara web del ordenador o del dispositivo móvil del estudiante.

El módulo, que es del tipo actividad, permite condicionar las actividades de las que conste la prueba de evaluación, de manera que si no se realiza la identificación y aceptación del código de honor no se podrán realizar las pruebas de evaluación. De este modo se asegura que el estudiante, que está realizando la prueba en ese momento, es quien dice ser.

Como medidas adicionales de seguridad se incorporaron en la plataforma funcionalidades que impedían el uso del portapapeles, para copiar y pegar, así como el bloqueo de las conexiones concurrentes, desde diferentes navegadores o dispositivos.

La presidenta de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, Arancha de las Heras, reconoce que la adaptación de los exámenes finales presenciales al formato online “ha supuesto un gran reto para toda la comunidad universitaria, y muy especialmente para los Departamentos de Informática e Innovación”.

“La UDIMA está orgullosa de haber podido garantizar el proceso de evaluación final, con el máximo rigor académico y asegurando la correcta identificación de los estudiantes, acorde con los datos de matriculación”, señala Arancha de las Heras, quien avanza que “seguimos trabajando en la mejora de este modelo de evaluación, tanto para la convocatoria extraordinaria de septiembre como para la implementación de mejoras en el futuro”.

Vídeos

Spot audiovisual de la Universidad UDIMA



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.