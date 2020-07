Riot Games presenta a la nueva agente de VALORANT: Killjoy

Con la incorporación de esta agente alemana, el plantel de personajes llegará a la docena Los jugadores de VALORANT no han tenido que esperar mucho para conocer a la nueva agente del título: Killjoy. Riot Games presenta a esta inventora alemana que usa su tecnología para intentar acabar con sus enemigos.

Asimismo, Riot lanza un vídeo en el que los jugadores podrán hacerse una idea de lo que es capaz Killjoy. Sus cuatro habilidades son:



BOT DE ALARMA

Equipa y despliega un bot que da caza a los enemigos que entren dentro de su alcance. Al alcanzar a un enemigo lo lanza por los aires.

Este bot de alarma no se limita a infligir daño, sino que también hace que los objetivos afectados sean vulnerables y reciban el doble de daño de cualquier fuente. Se puede recuperar el bot manteniendo pulsada la habilidad.



TORRETA

A veces viene bien echar raíces. Despliega una torreta que dispara a los enemigos en un cono de 180 grados. Mantén pulsado equipar para recoger la torreta desplegada.

Con la torreta, Killjoy se las arregla bastante bien para defender un área sola. Solo necesita que el resto cubra los ángulos que ella no puede.



NANOENJAMBRE

Killjoy lanza una granada. Cuando aterriza, no hace nada de ruido. Entonces, solo tiene que activar el nanoenjambre para desplegar un enjambre de nanobots que infligen daño a los enemigos.



BLOQUEO (DEFINITIVA)

Los jugadores tendrán que aprender a calcular bien el tiempo de carga pero, en cuanto le pillen el truco a este dispositivo, verán que detiene a todos los enemigos que estén dentro de su radio de efecto durante 8 s. Sí, los enemigos pueden destruirlo, pero Killjoy se ha asegurado de construir unos cuantos.



Como cada agente, Killjoy también tendrá su lista de Spotify con música asociada a ella para que los jugadores puedan disfrutar de los mejores temas mientras usan sus inventos en los mapas de VALORANT.