Desescalada en patinetes eléctricos y otros VMP: potenciar la seguridad con los acessorios de Zeeclo

jueves, 30 de julio de 2020, 10:33 h (CET) La empresa española de movilidad eléctrica amplía su catálogo con una línea de accesorios diseñada para potenciar la conducción segura de los usuarios de Vehículos de Movilidad Personal (VMP) No cabe duda de que los VMP, bien sean patinetes eléctricos o cualquiera de sus variantes, forman parte del escenario urbano habitual. La situación de pandemia mundial y la necesidad de mantener la distancia social a la vez que de recuperar la normalidad lo antes posible ha impulsado su normalización. No obstante, este sistema -cada vez menos alternativo- ha de convivir con otras opciones de transporte y, por supuesto, con los peatones, de tal forma que impulsar un uso responsable y seguro se ha convertido en prioridad para Zeeclo.

Con esta idea en mente, la nueva línea de accesorios está especialmente diseñada para aumentar la visibilidad de los usuarios a la vez que promueve aún más su seguridad al permitir la indicación de la dirección que se va a tomar de manera sencilla y eficaz. La inclusión de tecnología LED en mochilas, chalecos y bolsas transforma accesorios ya prácticos de por sí en elementos indispensables para los conductores de este y otro tipo de vehículos (bicicletas, patines, etc.).

No conviene olvidarse del casco, pues si bien la normativa no exige su uso, es uno de los accesorios más indispensables a la hora de potenciar una conducción segura.

El repertorio de accesorios tiene otras interesantes incorporaciones como son las bolsas frontales, los candados o los soportes para el móvil; que se suman a los sillines, que llevan siendo un éxito de ventas desde que se lanzaran hace más de dos años.

La colección de accesorios Zeeclo estará disponible en su página web –www.zeeclo.com-, en sus tiendas oficiales de Burgos y Vitoria y en tiendas asociadas repartidas por todo el territorio nacional.

Zeeclo, movilidad eléctrica

Zeeclo es una marca española de movilidad eléctrica con más de 15 años de experiencia en el sector de la electrónica para canales B2B. Gracias al control en el proceso de producción, principalmente en la selección de las mejores fábricas y en la optimización de estas, garantiza máxima calidad antes de la distribución.

www.zeeclo.com

Calle del Burgense, 12, Burgos

Florida Kalea, 13, Vitoria

