Di4 vende en El Corte Inglés una plancha única que higieniza la ropa y la deja libre de virus y bacterias

jueves, 30 de julio de 2020, 10:33 h (CET) El Corte Inglés ha comenzado la comercialización del innovador centro de planchado Jet Pressing Healthy 8B, diseñado y fabricado en Vitoria-Gasteiz por Di4 y que presenta una solución única y exclusiva para la higienización de cualquier tejido, ya que los deja libre de virus y bacterias En el contexto de pandemia en el que nos encontramos, además de venderlo en todos sus centros, los profesionales de los diferentes departamentos de moda y textil del grupo de distribución utilizan este centro de planchado para higienizar con total garantía y en apenas 30 segundos las prendas que han sido probadas o devueltas por sus clientes.

Para El Corte Inglés es prioritaria la prevención y el cuidado de la salud tanto de sus empleados como de sus clientes. En ese sentido, ha implantado las máximas medidas de seguridad e higiene en sus centros y la utilización del sistema de planchado para higienizar las prendas probadas o devueltas forma parte de esa actuación en la lucha contra la COVID 19. Además, y dentro de su programa de formación continua para conocer las últimas tecnologías y novedades del mercado, está formando junto a expertos de Di4 a sus profesionales de los departamentos de moda, electrodomésticos y hogar para que conozcan en detalle el centro de planchado.

Di4 ha vuelto a escribir una nueva página de la historia del vapor en España. Lo hizo en los años noventa, introduciendo en el país de forma pionera esta tecnología y ahora sumando dos patentes que tecnológicamente consiguen que el centro de planchado actúe sobre cualquier tejido y lo higienice de manera inteligente. Aplica pulsos de vapor a una temperatura concreta y constante penetrando en toda la ropa y sin necesidad de sometarla a agresivos lavados a más de 60º. El vapor por sí solo no higieniza. Hay que controlar su potencia y modo de aplicación a una temperatura óptima y esto lo ha conseguido Di4.

La marca española ha sometido a contraste científico el citado centro de planchado en los laboratorios externos de la Universidad de Navarra y el Centro Tecnológico de Cataluña (EURECAT), presentando una eficacia y efectividad contra virus y bacterias del 99,999999%. Virus con envoltura lipídica, como lo es el Sars-CoV-2, conocido como coronavirus, tienen menor resistencia a la temperatura que las bacterias tipo E. coli y mucha menor que las bacterias con esporas como la B. Subtilis, objeto entre otros virus y bacterias de los estudios señalados. Por todo ello, desde los laboratorios afirman que “teniendo en cuenta la evidencia científica disponible y los buenos resultados obtenidos sobre E. coli, los sistemas evaluados serían eficaces para la inactivación de Sars-CoV-2”.

Hablar de Di4 es hablar de:

Una marca experta en vapor que en los noventa revolucionó el sector de la limpieza e higiene y que hoy vuelve a marcar el camino a seguir. Investigación e innovación al servicio de la higienización mostrando científicamente máxima eficacia contra virus y bacterias. Un sistema de planchado profesional en horizontal y en vertical de fácil uso doméstico. Un producto de calidad Made in Spain. Los clientes de El Corte Inglés pueden adquirir ya el centro de planchado Di4 Jet Pressing Healthy 8B, producto que está expuesto en el Departamento de Electrodomésticos junto a la plancha Di4 Vapore Stiro que equipa la misma solución Healthy.

