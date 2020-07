El turismo chino de lujo sigue eligiendo España, por Pawn Shop

El turismo chino continúa su imparable crecimiento en España. Pawn Shop, La Casa de los Empeños en Madrid, desvela las claves de este fenómeno y del exclusivo turismo chino de alto nivel que viene buscando comprar joyas y relojes de lujo China es el principal emisor de turistas del mundo (alrededor de 150 millones al año), algo que España, y en especial la capital: Madrid, sabe sacarle partido; no sólo por el volumen de turistas que supone, sino por el volumen de gasto que despliega el turista chino.

La economía china, siendo la fábrica del mundo, en las últimas décadas no ha dejado de prosperar, incrementando el poder adquisitivo de su población y en especial de su clase media, y consolidando un tipo de turismo premium de gran interés para el sector turístico y para las tiendas de lujo.

Pawn Shop, empresa líder en la comercialización de artículos de lujo de segunda mano desvela las claves por la que el turismo chino de lujo aprecia España y la elige como destino turístico preferente.

Patrimonio histórico y cultural

Los chinos son cada vez más proclives a viajar y a gastar en productos y servicios fuera de sus fronteras en lugar de ahorrar. Les encanta la experiencia de viajar y de descubrir países distintos. España representa una opción más que interesante, por el inconmensurable patrimonio histórico y cultural que pueden encontrar allá donde vayan. Madrid ofrece al viajero chino una amplísima oferta turística que sumada al incremento de nuevas conexiones y vuelos consigue atraer a más del 34% de turismo chino que recala en España, consolidándose como uno de los principales destinos turísticos nacionales para la comunidad china.

Buen clima y gente maravillosa

El buen clima que goza la capital a lo largo de todo el año es otro de los principales atractivos para el turista chino, sumado a la actitud amable y cordial que la gente demuestra al turismo. Esto marca la diferencia para el turista chino a la hora de elegir España como destino turístico y descartar otros países europeos.

Gran oferta hotelera y excelente gastronomía

La enorme oferta de alojamiento, su calidad y la mundialmente conocida gastronomía española, hacen de España en general y de Madrid en particular, un destino ideal para el turista chino, ya sea el turista que viene en grupo vía los operadores chinos o el viajero independiente chino, FIT (del acrónimo anglosajón Free Independent Travellers), un turista independiente, que organiza él mismo sus viajes y que resulta mucho más rentable para el sector por su elevado poder adquisivo. Este tipo de turista busca algo más que una experiencia, a tenor de la opinión de los expertos en el comercio de artículos de lujo de segunda mano en Madrid como Pawn Shop: "este turista viene buscando comprar lujo".

Comprar artículos de lujo de segunda mano

"Son turistas con un nivel educativo alto y con un poder adquisitivo considerable. Este tipo de cliente viene buscando comprar artículos de lujo, en especial relojes, joyas y bolsos, entendiendo el lujo no como un medio de ostentación, sino como una forma de vivir, de disfrutar de lo mejor, porque se ha dado cuenta de que la vida son tres días y quiere vivirla intensamente. Por nuestro establecimiento viene mucho turista de este tipo y lo hace con ganas de llevarse un bolso Hermès Kelly o el codiciado modelo Birkin. También compran muchas joyas de oro, del preciado metal amarillo del que el mismo Confucio describió junto al blanco como los colores puros y que históricamente sólo podía vestir el emperador, como símbolo de realeza y del poder del trono. Normalmente se interesan por nuestras pulseras y collares de oro, especialmente por piezas de marca: Bulgari, Tiffany & Co, Cartier, Grisogono, etc. También nos preguntan por piezas únicas, como la porcelana china, y es que en casa las personas pueden tener una joya de incalculable valor sin saberlo. Como el reciente suceso acaecido en el centro de Europa, donde una mujer de ochenta años guardaba en un armario un jarrón de porcelana china lleno de polvo que había heredado, cuyo valor se tasó en ocho millones de euros, al tratarse de una obra maestra creada para el emperador Qianlong", concluye Álvaro Martín, copropietario de Pawn Shop junto a Ignacio Oberlander, desde su sede en Paseo de la Habana, número 62, de Madrid.

