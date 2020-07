Perricone MD y otras marcas cuyos productos con ácido hialurónico la piel deseará "beberse" este verano Comunicae

jueves, 30 de julio de 2020, 09:05 h (CET) Con la exposición al sol, las altas temperaturas y agentes como la sal y el cloro dejan a la piel sedienta del principio que más falta le hace Con escapadas o sin ellas, el verano -como viene ocurriendo últimamente- trae grandes momentos, entre ellos, por el mayor espacio para el ocio, los reencuentros, las salidas… pero mientras uno se lo pasa de fábula, puede que su piel no esté tan contenta con la situación. Y es que el período de vacaciones puede suponer un incremento en lo que muchos expertos denominan como estrés dermatológico, sobre todo asociado a una disminución en los niveles de hidratación de la piel.

“Para quienes tengan la suerte de disfrutarlo este verano, agentes como la salinidad del agua marina o el cloro de las piscinas, además del calor y la sequedad ambiental de ciudades como Madrid o Sevilla, por ejemplo, pueden desequilibrar los niveles de hidratación de la piel, produciendo una pérdida de humedad que se deberá equilibrar con un extra de ácido hialurónico sobre la piel.” Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8

La importancia de los pesos moleculares

Cuando se adquiere un producto rico en ácido hialurónico, y más cuando es un suero, es importante que se trate de formulaciones con ácido hialurónico de múltiple peso molecular. Como explica Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza: “Si es, por ejemplo, de tres pesos, conseguiremos que la molécula de bajo peso penetre hidratando en profundidad en la piel, mientras que la de peso medio humectará los niveles intermedios y la de alto peso aportará sus beneficios a los niveles más superficiales. Si solo contamos con alto peso molecular, la hidratación se quedará en los primeros niveles y puede incluso evitar que penetren otros principios que se apliquen después”.

Efecto relleno

La piel tiene de presencia natural en el organismo, pero con el avance de los años y según factores puntuales, sus niveles van descendiendo. La humedad que aporta crea un relleno de la piel al equilibrar el que haya podido ir perdiendo. Por eso, cuando se utilizan fórmulas ricas en este activo, la piel se siente más jugosa.

Productos clave

Hyaluronic Intensive Moisturizer, 90€ en PerriconeMD.es. Muchos llaman a esta crema “Plump in a bottle”, y es que es una de las estrellas de Perricone MD. Incluye ácido hialurónico de múltiple peso molecular encapsulado con la tecnología Cold plasma de la firma para hacer el producto más eficiente. Añade DMAE y extracto de romero, reafirmantes.

Blue Diamond Super Cream, 370€ en Purenichelab.com. Blue Diamond Super Cream es rica en péptidos de diamante que protegen el ADN de la piel, útil si va a haber una sobreexposición al sol. Además incluye arabinogalactanos, que aceleran la oxigenación de la piel, y ácido hialurónico de múltiple peso molecular que promueve la hidratación y rejuvenece rellenando la piel.

Hydra8 B5, 60€ en Medik8.es. Por cada producto que se vende de Medik8, de este producto se venden alrededor de 10 unidades. Un Best-seller que, literalmente, la piel se lo bebe. Aporta ácido hialurónico de múltiple peso molecular, capaz de mantener hasta 1.000 veces su propio peso en agua. Añade Vitamina B5 antioxidante y retenedora de esa humedad.

Lotus Melight Eye Patch, 69€ en Mumona. Parches para el contorno de ojos que se dejan aplicados 30 minutos. Cuenta con ácido hialurónico de bajo peso molecular para hidratar la zona en profundidad y también trata el contorno con flor de loto antioxidante e incluye principios despigmentantes para reducir las ojeras.

