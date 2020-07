​El temor a un nuevo confinamiento para las escorts en Barcelona Las escorts en Barcelona pertenecen generalmente a estas últimas las más desfavorecidas en esta situación límite Redacción Siglo XXI

jueves, 30 de julio de 2020, 09:44 h (CET) El aumento de los casos por Covid-19 en Cataluña, está empezando a afectar tanto económica como sanitariamente de nuevo, principalmente en la Ciudad Condal. Uno de los grupos de riesgo, con mayor temor a un nuevo confinamiento son las escorts en Barcelona.



Las prostitutas de la ciudad, conocidas como escorts bcn, ofrecen sus diferentes servicios eróticos tanto con residentes, como principalmente con visitantes a la ciudad. El incremento de casos, además del peligro de contagio que tiene para ellas, pueden volverles a dejar en una situación económicamente crítica en caso de retroceder fases.



Un sector muy golpeado por el Covid-19 Hay que tener en cuenta que la mayoría de las bcnescorts no tienen derecho a recibir ninguna prestación de ayuda, lo que dificulta más su necesidad por trabajar. Es por ello que algunas se reinventaron durante la pandemia, ofreciendo servicios de videollamada o sexcam, aunque otras muchas les tiraba para atrás las dificultades tecnológicas y el no poder mantener su privacidad.



Si además del problema sanitario algo nos ha traído la pandemia, es el incrementar las diferencias entre clases altas y bajas. Las escorts en Barcelona pertenecen generalmente a estas últimas las más desfavorecidas en esta situación límite.

