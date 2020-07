​Victoria de la Calva, entrevista

Victoria de la Calva es creadora de joyas, estudió gemología y es muy conocida en el mundo de las piedras preciosas por sus diseños especiales. Es una persona solidaria, pertenece a una familia muy conocida, su padre es Manolo de la Calva, uno de los dos componentes del Dúo Dinámico.



En estos meses de pandemia y sufrimiento, en unos de los encuentros familiares a través de “Face Time”, a los De la Calva se les ocurrió crear una pulsera con el fin de recaudar fondos para Cáritas.



Son tres personas las que han llevado adelante este proyecto, en la conversación también estaba Daniel, hermano de Victoria e hijo de Manolo.



Surgió la idea y se pusieron a trabajar, ahora, después de dos meses, ya está a la venta la pulsera “Resistiré”, una pulsera dinámica, vivaz, con los colores rojo y blanco.



Para hablar de este proyecto y su puesta en marcha hemos hablado con Victoria de la Calva. Está contenta del resultado y espera que Cáritas pueda recibir unos euros siempre necesarios para que puedan seguir ayudando a quienes más lo necesitan. La pulsera tiene un precio más que asequible, tres euros.



¿Cómo os pusisteis de acuerdo tu padre, tu hermano y tú para llevar adelante la creación de esta pulsera solidaria? Durante el confinamiento nos emocionó ver y escuchar que espontáneamente millones de españoles eligieron la canción “Resistiré” como himno de fuerza y superación. Cada tarde a las 8 lo oíamos, como la mayoría de los que vivimos en ciudades, por todas las casas de alrededor. Entonces, un día hablando por FaceTime, surgió la idea de diseñar una pulsera para materializar este símbolo y que además sirviera para recaudar fondos de ayuda.



En vuestra familia todos sois creadores, tu padre, Manolo de la Calva, forma parte del Dúo más conocido y longevo de España, el Dúo Dinámico, tú diseñas tus joyas y tu hermano hace diseño gráfico, ¿cómo se logra unir a tantos artistas para crear una pulsera como "Resistiré"?

Muy fácil, cada uno domina un campo diferente y a la vez complementario con los demás. Sumamos ideas.



¿Puedes explicar qué ha hecho, en este trabajo, cada uno de vosotros? Mi padre autografió la palabra “Resistiré” que luego mi hermano Daniel digitalizó. Yo ideé la parte de diseño de la pulsera : que la palabra “Resistiré” fuese un autógrafo y que también llevara la estrella del Dúo Dinámico, y los colores rojo y blanco, que son tanto los del Dúo como los de Cáritas. Daniel diseñó el expositor.



¿Fue fácil decidir cómo sería la pulsera?

Lo primero que pensamos es que tenía que ser asequible para que realmente tuviera gran difusión, y por supuesto que tuviera una carga simbólica.



¿Qué tipo de material habéis empleado para crear esta "joya”?

Precisamente, por el tema del precio, la mejor opción nos pareció la silicona, que además es unisex y resistente para poder llevarla siempre puesta.



¿Es el color rojo el que más os identifica o que más llama la atención para que el público sea solidario y compre la pulsera?

El color rojo y el texto en blanco son un guiño a los colores del Dúo Dinámico y a los de Cáritas. Por supuesto el ser un color llamativo también atrae la atención y transmite sensación de energía.



¿La totalidad del precio de la pulsera va a ir destinado a Cáritas?

La totalidad del beneficio va a Cáritas.

¿Del precio que la gente paga por la pulsera recuperáis alguna parte de vuestra aportación en ideas y trabajo?

Es el beneficio el que va íntegramente a Cáritas. El coste de la pulsera sí lo recuperamos. Lo que nadie repercute es el coste de nuestro trabajo y la gestión del proyecto, que ha llevado 2 meses, entre fase creativa, contacto con Cáritas y posibles centros de venta, coordinación fabricación, de pedidos y distribución, embalaje… en fin, al final es como sacar al mercado un producto normal en términos de tiempo y gestión. Damos nuestro talento y nuestro tiempo además de la iniciativa para ayudar a quien lo necesita.



La pulsera tiene un precio de venta de tres euros. Pero en ella hay mucho trabajo invertido. Finalmente ¿os ha costado, además del trabajo, dinero?

Mi padre ha puesto la canción (ahí es nada…) y el autografiado de la palabra “Resistiré”, yo me he encargado de la creatividad de la pulsera (concepto autógrafo, estrella del Dúo, colores simbólicos) y mi hermano Daniel ha diseñado los expositores, que son como la fachada de un edificio en el que se ven las siluetas de personas en las ventanas, emulando el “momento 8 de la tarde” durante el confinamiento, que fue cuando surgió todo. Además de en El Corte Inglés, también se vende en 50 puntos de venta por toda España, en las Jugueterías Toy Planet y en mi propia página web victoriadelacalva.com. El tiempo que todos estamos dedicando a esta iniciativa (incluidos los centros donde se vende) es tiempo que sumamos a nuestras horas de trabajo, a cambio de nada.



¿Cómo recibieron en Cáritas vuestra iniciativa?

Con mucho entusiasmo desde el primer momento.



¿Es una pulsera que dice más cosas que "Resistiré”?

Sin duda. Dice “Soy fuerte”, “Voy a salir de esta”, “Ayudémonos unos a otros”, “Seamos solidarios”, y por supuesto “Seamos responsables y no bajemos la guardia"



Las joyas dicen mucho de quién las lleva, ¿esta pulsera està emitiendo un mensaje más allá de la palabra "Resistiré"’?

Claro que sí, es a esto a lo que me refiero cuando digo que llevar la pulsera nos debería servir de “Pepito Grillo”, que no nos deje olvidar lo que ha sucedido, que seamos responsables y tengamos sentido común. Si lo hacemos será la mejor forma de ayudar y agradecer a los sanitarios todo lo que han hecho, para que no vuelvan a pasar una situación tan espantosa.



¿Por qué el nombre de "Resistiré”?

Es el símbolo materializado del himno de resiliéncia ante el Covid 19 y ante la adversidad. La materialización de la canción “Resistiré”.



¿Cómo estáis viviendo estos momentos tan duros de pandemia?

Hemos tenido la suerte que en la familia no han habido casos. Sin embargo, como todo el mundo, sentimos incertidumbre y temor ante lo que pueda suceder, y una gran pena por las decenas de miles de personas fallecidas. Es una tragedia sin precedentes en época de paz. Tantas familias rotas y sin poder despedirse. Tantos padres, abuelos, hijos muriendo solos. No debemos olvidar esto, es nuestra responsabilidad evitar que la pesadilla se repita.



¿Crees que la pulsera "Resistiré" será un éxito popular de ventas?

Lo deseamos de veras. La idea es tenerla en circulación hasta final de año, y espero que los pedidos se repitan. Cuantas más se vendan, más ayuda se podrá dar.