5 consejos para pagar de forma segura durante las vacaciones de verano

Manuel Prieto, CEO del agregador de servicios de pago y gestión del fraude europeo Easy Payment Gateway, comparte algunas medidas para realizar pagos con seguridad fuera de una ciudad o país. No perder de vista la tarjeta de crédito en ningún establecimiento u optar por el pago con smartphone, entre las medidas recomendadas por el experto Las vacaciones de verano son el momedento del año perfecto para descansar después de semanas de duro trabajo. Salir del lugar de residencia habitual ayuda a desconectar, pero no hay que descuidar algunos aspectos, sobre todo si se visitan otras ciudades o países. En estos casos, es importante tener en cuenta determinadas medidas de seguridad para no sufrir ningún susto en los pagos hechos durante las vacaciones.

“Cuando estamos en casa, solemos visitar los mismos comercios o restaurantes de confianza. Por ello, es recomendable ser cautelosos a la hora de realizar pagos en los viajes, así como tener en cuenta distintas alternativas para evitar determinadas situaciones”, alerta Manuel Prieto, CEO de Easy Payment Gateway, agregador de servicios de pago y gestión de fraude europeo.

Aquellos que vayan a viajar pronto deben apuntar estos cinco consejos para pagar de forma segura durante las vacaciones de verano:

- No perder de vista la tarjeta. Por lo general, al pagar en cualquier establecimiento, es el propio cliente quien introduce o acerca la tarjeta al datáfono para realizar el pago. De este modo, está controlada en todo momento, evitando un uso indebido de la misma. Sin embargo, con excusas como una mala cobertura o falta de batería en el datáfono, puede que alguien de ese establecimiento pida la tarjeta con la premisa de devolverla al momento. “Es ahí cuando, en muchas ocasiones, aprovechan para hacer un duplicado. La víctima no se da cuenta en ese instante, pero termina descubriéndolo al detectar más tarde cargos que no ha hecho. Habitualmente, esto ocurre al visitar otros países y, cuando queremos darnos cuenta, ya estamos de vuelta en casa”, explica el CEO de Easy Payment Gateway. Por ello, no se debe perder de vista nuestra tarjeta de crédito o débito en ningún momento.

- Pago con smartphone. Bajar a la playa con la tarjeta bancaria suele implicar el miedo de que sea robada mientras se disfruta de un baño. Incluso, llevar encima la cartera puede resultar molesto en una época en la que, debido al calor, es preferible ir lo más ligeros y libres de cargas posible. Solo con el teléfono móvil se puede pagar esa bebida a pie de playa, sin necesidad de llevar encima tarjetas o efectivo. En este sentido, Manuel Prieto recuerda a los comercios la necesidad de ofrecer al turista un amplio abanico de métodos de pago para evitar perder ventas. “El número de opciones es cada vez más amplio y cada persona tiene su solución de pago preferida”, señala. Easy Payment Gateway contempla 240 métodos de pagos habilitados, de los cuales 190 son alternativos, permitiendo satisfacer los gustos y necesidades de cada cliente.

- Cuidado con las comisiones. Es frecuente que, al viajar al extranjero, y especialmente a países con divisas diferentes, se puedan encontrar sorpresas en las comisiones al revisar el historial bancario. El cambio de divisas al pagar con tarjeta o sacar dinero de un cajero puede conllevar gastos inesperados. Para evitarlo, el experto recuerda la importancia de consultar con prioridad en el banco las comisiones en el país que se vaya a visitar. “También debemos tener cuidado en los cajeros, leyendo bien cada paso y confirmando qué comisión se nos va a cobrar antes de aceptar la operación”, añade.

- Reserva en sitios de confianza. Es habitual que, a la hora de buscar alojamiento, se trate de encontrar el mejor precio posible. A pesar de ello, es aconsejable tener cuidado con esa gran oferta que parece demasiado buena para ser real. “En la mayoría de los casos, cuando vemos un precio mucho menor al de otros sitios web, sospechamos de su veracidad. Y hacemos bien. No quiere decir que esas ofertas sean siempre fraudulentas, pero debemos dejarnos guiar por nuestro instinto e intentar buscar opiniones de otros viajeros que nos ayuden a discernir si nos encontramos ante una estafa”, indica el CEO de Easy Payment Gateway. Por otra parte, Manuel Prieto señala la necesidad de que los negocios hoteleros o aerolíneas cuenten con todas las medidas y certificados de seguridad para evitar el robo de datos de sus clientes. Para ello, la tokenización, que Easy Payment Gateway siempre implementa en los procesos de pago para todos sus clientes del sector turístico, es una buena opción. Gracias a su sistema de seguridad, el ciberdelincuente podrá robar el token, pero esa información no le servirá de nada.

- Actuar de forma rápida. Si, a pesar de estos consejos, se sufre un robo o la tarjeta ha sido duplicada, lo primero que hay que hacer es notificarlo a la entidad para bloquearla y paralizar cualquier operación que intenten realizar con ella. Asimismo, desde Easy Payment Gateway aconsejan ponerlo en conocimiento de las autoridades competentes a través de una denuncia.

“Lo habitual es recibir el reembolso de los cargos que hayan realizado con nuestra tarjeta de manera fraudulenta, pero el proceso puede ser lento. Seguir estas sencillas pautas podría marcar la diferencia de cara a evitar este tipo de situaciones y no terminar las vacaciones con un mal sabor de boca”, concluye el CEO de Easy Payment Gateway.