Los audífonos del futuro revolucionan el mercado español

miércoles, 29 de julio de 2020, 13:41 h (CET) Según Claso Audiología, en la situación actual, la implicación de grandes marcas tecnológicas, hace que los lanzamientos de los audífonos más esperados se avancen La salud auditiva pasa por un buen momento y las personas tienen más control que nunca sobre su audición. En los últimos meses, la conectividad se ha hecho realidad y ya no es necesario desplazarse a un centro específico para realizar ajustes. La innovación ha llegado al punto de poder configurar el audífono esté donde esté la persona mientras disponga de un móvil con conexión a Internet y teniendo en cuenta los factores que influyen en su audición a tiempo real.

Virto Marvel Black es un claro ejemplo de un audífono a medida que puede conectarse directamente a teléfonos inteligentes iOS o Android o a otros dispositivos compatibles con Bluetooth®. Con su aplicación, se personaliza la experiencia auditiva y se ajusta con precisión con la función avanzada de Soporte Remoto.

Esta implicación de los usuarios en su solución auditiva ha sido posible gracias a la aplicación de la tecnología. Los audífonos del futuro ya forman parte de nuestras vidas, con todo lo que eso conlleva. Más funcionalidades, más beneficios, más tranquilidad. En definitiva, productos que se adaptan mejor a los estilos de vida actuales.

Estos dispositivos nunca han llegado a estar aceptados socialmente. De ahí que el 52% de los españoles con pérdida auditiva no los utilice por vergüenza, según datos del primer estudio EuroTrak realizado en España entre más de 1.300 hombres y mujeres de entre 14 y 74 años con pérdida auditiva. Sin embargo, según datos del mismo estudio, ese rechazo social una vez pasan a ser usuarios no se nota en el 85% de los casos y el 78% de las personas encuestadas se muestra muy satisfechas con sus dispositivos.

Para eliminar este estigma social y acompañar a las personas que lo necesitan, las marcas de tecnología punteras están lanzando dispositivos auditivos cada vez más parecidos a auriculares inalámbricos, haciendo mucho más evidente la conexión entre Weareables y los propios audífonos. Al final, el objetivo es mejorar la audición.

De esta forma, aparecen más opciones para ponérselo fácil a los usuarios que no se sienten identificados con el concepto audífono y prefieren un auricular inalámbrico en su primera etapa.

Nueva normalidad, nueva teleaudiología

La audiología empezó como una actividad totalmente presencial pero el concepto ha cambiado y ya se ofrece a distancia la casi totalidad de los servicios sin necesitar la presencia física del paciente en un centro auditivo. Además, los ajustes remotos están mejorando el día a día de los consumidores, que pueden customizar sus audífonos sin salir de casa y escuchar el futuro, sin salir del presente.

Sobre Claso Audiología

La vocación de Claso es cuidar la salud auditiva de las personas a través de la audiología. Más de 30 años dedicados a acompañar y a escuchar a personas con pérdida auditiva a través de relaciones basadas en la honestidad de una información clara, transparente y bien explicada. Es el primer centro Español 100% preparado para trabajar y abarcar este modelo, desde la compra hasta la adaptación totalmente online. El primer centro de audiología digital.

