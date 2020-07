La fantasía, el realismo y el thriller se unen en la primera novela de G.W. March Comunicae

miércoles, 29 de julio de 2020, 13:01 h (CET) «La hermandad oscura» emerge como la ópera prima de un escritor maduro y versátil El escritor G.W. March tiene muy claro que para conseguir seguidores en la literatura hay que generar primero un interés por el mismo acto de leer.

Su primera novela podría convertirse en una opción más que plausible para aquellos que todavía no se aventuran a viajar a través de mundos llenos de fantasía y realidad a partes iguales. Pues La hermandad oscura es una notable aleación entre lo sobrenatural y lo real que hechiza al lector desde el principio.

"Pienso que si lo queremos es que los chicos terminen amando la lectura, tenemos que vendérsela en lugar de imponerla. Esto debería conseguirse, al menos en parte, dándoles un margen de elección respecto de las obras que quieran leer".

La historia se desarrolla mediante tres tramas simultáneas, como si de los afluentes de un río se tratasen, que convergen en un destino: una guerra entre la luz y la oscuridad en un mundo lleno de poderes ocultos desconocido para la mayoría de los humanos. ¿Por qué las fuerzas del mal han ido a parar a una pequeña villa de Escocia?

En esta lucha se verán involucrados, por un lado, Galahad y su grupo de amigos, los glencairn; por otro lado, el agente Tom McCormick, que se encuentra en medio de la investigación del asesinato de una chica que ha aparecido con un símbolo misterioso en su frente; y, por último, un grupo de monjes benedictinos que han llegado de manera repentina al pueblo de Dirleton y que va tras la pista de un misterioso maletín. ¿Qué podrá hallarse en su interior para suscitar tal interés en una orden religiosa?

En un engranaje donde nada es lo que parece, La hermandad oscura se desenvuelve en un pueblo escocés en el cual la mitología céltica, brujos, sectas, energías sobrehumanas y fuerzas del mal se trenzan con la némesis, la realidad y la valentía con la que cada uno de los protagonistas hace frente a una lucha tan antigua como el nacimiento de la Tierra. ¿Quién ganará esta terrible batalla?

"Trato de usar la fantasía de una forma casi metafórica: que la Hermandad Oscura y sus cohortes de guerreros y brujos traten de arruinar la vida de la gente y arrastrar a la humanidad hacia el abismo es algo que se puede entender tal cual, o leyendo entre líneas. Creo que esa es la razón por la que, aunque La hermandad oscura es una obra dirigida a adolescentes, termina por enganchar a personas de todas las edades".

Las diferentes historias, que transcurren de manera paralela, sumergirán al lector en una trepidante aventura llena de acción, investigación y secretos en una atmósfera de fantasía oscura cargada de detalles que incitan a quien entra en este mundo a seguir la trama con ávido interés.

En un contexto de marcada crítica social, también, hacia los comportamientos adolescentes como la violencia, la delincuencia y el acoso escolar, se erige esta ficción fantástica que penetra fuertemente en una realidad identificable por el lector.

"Cuando escribía los primeros capítulos de La hermandad oscura, no podía dejar de pensar en Jokin, un niño de Hondarribia que tras sufrir años de maltrato terminó suicidándose. La pregunta es: ¿cómo nadie se dio cuenta de lo que le estaba pasando? ¿Qué clase de valores transmite una sociedad que lleva a unos chicos a convertirse en verdugos y a otros en víctimas?".

La adicción que genera La Hermandad Oscura es solo el primer plato de la saga de La Conjura de las Sombras, que seguro seguirá deleitando los paladares de amantes de la fantasía y neófitos por igual.

Una novela para todos los gustos que se impone como una adquisición imprescindible en las estanterías de los adeptos de la literatura de ficción.

