La rentabilidad y flexibilidad, principales alicientes para el alquiler de criosauna, según Cryosense

miércoles, 29 de julio de 2020, 09:01 h (CET) Empresas y particulares que no disponen del dinero necesario para la compra de cabinas de criosauna encuentran en la alternativa del alquiler la solución perfecta para disfrutar de estos tratamientos, apuntan desde Cryosense Decidir entre la compra o el alquiler de las máquinas de crioterapia supone un dilema importante para quienes quieren hacer uso de estos tratamientos u ofrecerlos en sus centros a clientes dispuestos a disfrutar de sus numerosas propiedades.

El alquiler de las cabinas de criosauna de Cryosense USA es una alternativa cada vez más recurrente por parte de aquellos interesados en someterse a estas sesiones que no cuenten con el capital de inversión necesario para su adquisición en propiedad.

De esta forma, aquellos centros en los que se suele recurrir a estos dispositivos, como clínicas, spas, gimnasios, centros deportivos o locales de tratamientos de estética, entre otros, pueden ofrecer estos tratamientos de forma más puntual cuando reúna un número concreto de clientes que quieran acceder a ellos.

Un servicio más completo como valor añadido frente a la competencia

Precisamente, contar con estos equipos supone un auténtico valor añadido frente a aquellos centros dedicados a la misma actividad en los que no cuentan con estos recursos, cada vez más apreciados por las propiedades de su uso.

Se ha demostrado que aquellos centros que ofrecen tratamientos de crioterapia gozan de mejores resultados que los que carecen de este servicio, motivo por el cual su instalación no deja de crecer.

El precio del alquiler, uno de sus principales atractivos frente a la compra

Los responsables de los centros que apuestan por la crioterapia para diversificar sus servicios han comprobado ya la gran rentabilidad de apostar por estos equipos en modalidad de alquiler, ya que, generalmente, con unas 15 sesiones se puede rentabilizar el precio a desembolsar por el período mensual contratado.

Comparado con la compra, si se estima que su uso va a ser esporádico, el alquiler es, sin lugar a dudas, la mejor opción para los intereses de la empresa responsable de su instalación.

Máxima comodidad

Cryosense es la compañía líder en la fabricación, venta y alquiler de las cabinas de criosauna y ofrece el mayor confort a todo aquel interesado en su uso.

Sus profesionales ofrecen la posibilidad del traslado de estos equipos al lugar en el que se desee instalar, así como de su mantenimiento, para garantizar el máximo rendimiento de estas máquinas y de subsanar cualquier problema que pueda surgir.

Por ello, tras arrasar en otros países anteriormente, ha desembarcado en España para proporcionar un servicio profesional, de calidad y, sobre todo, totalmente seguro.

