Valquer y PostQuam se unen a Spainfy, el mayor marketplace de productos españoles

martes, 28 de julio de 2020, 16:21 h (CET) Spainfy es un marketplace gigantesco de productos españoles. Una tienda enorme en la que confluyen marcas, vendedores y productos de todo tipo Un marketplace es un espacio online en el que empresas y marcas de ponen en contacto entre sí para establecer lazos comerciales y aprovechar oportunidades de negocio. Spainfy ofrece su plataforma a las empresas españolas para obtener más oportunidades de venta

En un marketplace no solo se vende a los consumidores, como en una tienda normal, también las empresas y las marcas se ponen en contacto entre sí para establecer lazos comerciales y aprovechar oportunidades de negocio

Las marcas de cosmética Valquer y PostQuam se unen a Spainfy:

La marca Valquer, especializada en productos cosméticos de máxima calidad para profesionales de peluquería, estética y otros estrechamente relacionados con la belleza y la salud, tanto corporal como capilar. Valquer lleva a cabo importantes políticas y medidas de carácter social y medioambiental, fomentando con ello la confianza entre colaboradores, proveedores, profesionales y compañeros, con el fin de satisfacer las expectativas tanto personales como profesionales de cada uno de ellos. Esta marca ofrece siempre productos profesionales de máxima calidad, cubriendo todas las necesidades existentes y futuras tanto en los Salones de Estética como en Peluquerías, logrando así el máximo nivel de satisfacción para cada uno de los colaboradores, cumpliendo con la misión de fomentar la confianza.

La marca PostQuam, considerada como la marca española de referencia dedicada exclusivamente a la cosmética profesional, creando cosméticos innovadores y accesibles que cubren todo tipo de necesidades de belleza. Especializada en cosmética de alta calidad, rigurosamente controlada y que es pionera en investigación y desarrollo de nuevas fórmulas. Marca orientada al cuidado de la calidad, los procesos y productos para cubrir las necesidades de los profesionales, además de lograr su satisfacción.

Las marcas mencionadas son dos ejemplos de la calidad impregnada en el mayor marketplace de productos españoles, Spainfy, colaborando con productos de calidad made in Spain para que las empresas colaboradoras se abran camino e incrementen sus ventas.

Dentro de este modelo de venta existen diversas ventajas a la hora de vender:

Pagos y ahorro de costes

Los clientes pagan directamente al marketplace, para que luego, la empresa reciba el pago, ahorrando costes bancario. El estar presente en Spainfy conlleva una baja comisión por venta realizada, además de 0 costes de mantenimiento.

Apoyo en otros vendedores

Compartir espacio de venta con muchos otros vendedores proporciona un estrato mucho mayor de ventas, gracias, sobre todo, a la venta cruzada.

SEO y posicionamiento

Spainfy cuenta con un buen posicionamiento, siendo muy atractivo tanto para vendedores como para clientes finales.

Alternar precios y ofertas

Cualquier empresa que tenga una tienda online con productos específicos y también venda sus productos en Spainfy, permite hacer ventas con diferentes precios y la posibilidad de dar salida al stock sobrante.

Spainfy, el mayor marketplace de productos made in Spain, ofrece opciones interesantes de ventas para empresas y marcas, sobre todo a la hora de dar salida al stock y de incrementar las ventas totales.

