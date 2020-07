ADEPAP: Solo las desinfecciones profesionales especializadas son efectivas para eliminar el coronavirus Comunicae

martes, 28 de julio de 2020, 13:01 h (CET) ADEPAP, la Asociación de Empresas de desinfección y de Control de plagas de Cataluña, alerta que en la crisis sanitaria provocada por la Covid-19 se debe contar con empresas profesionales especializadas para eliminar de forma eficaz y segura el coronavirus Debido a los rebrotes que están surgiendo en diversos territorios de España, ADEPAP, la Asociación de Empresas de desinfección y Control de Plagas de Cataluña, alerta que solo las empresas profesionales especializadas, aquellas que están registradas en el ROESB (Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas), garantizan que las desinfecciones del virus que provoca la Covid-19 se realizan de manera efectiva y segura. “Nuestras empresas están registradas en ROESB y cuentan con técnicos formados que son los únicos que pueden usar los productos virucidas de uso profesional especializado” explica Quim Sendra, presidente de la asociación. “Estos conocen cuál es el producto más adecuado, en qué concentraciones se debe aplicar y de qué manera deben trabajar en función de cada espacio sobre el que actúan. Es un proceso de cierta complejidad”, afirma.

De hecho, para clarificar que una desinfección se ha efectuado de forma profesional especializada, segura y con garantías, “ADEPAP ha querido ir más allá y, como suma a los requisitos que ya cumplen las empresas miembros de la asociación, elaboramos un protocolo específico, llamado Procedimiento de desinfección de superficies y espacios (ambiental) para SARS-CoV-2”, explica Sendra, “que aplican nuestros asociados”.

“Seguir este protocolo es un requisito imprescindible para que la empresa de desinfección pueda disponer de un sello de calidad promovido por ADEPAP que la acredita para realizar actuaciones relacionadas con la eliminación ambiental y en superficies del coronavirus en establecimientos, empresas u otros espacios como vehículos o viviendas”, explica el presidente de ADEPAP.

Y es que “limpiar no es lo mismo que desinfectar. Y no realizar correctamente las desinfecciones implica que, en caso de virus y bacterias, estos continúen presentes en las superficies mientras quien ha contratado el servicio tiene una falsa sensación de seguridad”, explica el presidente de ADEPAP.

Así como la limpieza es muy importante e imprescindible, las desinfecciones son la clave para eliminar el coronavirus. “Existen productos aprobados por el Ministerio de Sanidad que pueden ser efectivos en el ámbito doméstico”, explica Sendra, “pero en espacios de uso comunitario o con rotación de personas, especialmente los espacios cerrados, la mejor garantía es contar con empresas inscritas en el ROESB”, insiste.

“Obviamente, cada cual puede hacer lo que le parezca más conveniente, pero estamos ante un verdadero problema de salud pública y es necesario actuar con la máxima profesionalidad y especialización y poder transmitir seguridad a los clientes, usuarios y trabajadores”, concluye el presidente de ADEPAP.

La asociación también insiste en que desde el inicio de la pandemia se están ofreciendo sistemas y dispositivos de eliminación del virus de la Covid-19 que no han sido validados ni autorizados por la administración competente. Uno de estos casos son los sistemas de producción de ozono, que según ADEPAP, “es un magnífico desinfectante en agua, pero no en aire, y que, en el mejor de los casos, disponiendo de equipos mucho más profesionales que los que suministran y usan estas empresas, pueden eliminar bacterias, pero nunca virus”.

Sobre ADEPAP (www.adepap.cat)_ ADEPAP es la Asociación de Empresas de desinfección y de Control de Plagas de Cataluña, y tiene como objetivos principales profesionalizar, formar y dar a conocer el sector a la sociedad, teniendo siempre en cuenta las regulaciones y normativas, que han evolucionado de manera sustancial a lo largo de los años. ADEPAP agrupa el 80% de las empresas que se dedican al control de plagas y desinfección en el territorio catalán, y es la representante del sector con las administraciones públicas y la sociedad civil en Cataluña. Sus inicios se remontan al año 1977, siendo la asociación más antigua de España.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Valquer y PostQuam se unen a Spainfy, el mayor marketplace de productos españoles Teca Sàbat explica cómo respetar el medioambiente en la cocina: el papel de la alimentación sostenible Qustodio ha realizado un análisis comparativo de los hábitos de Internet de los menores este verano Encontrar la silla ideal es posible por sillastop.es Comprar ropa y accesorios online: las ventajas de hacerlo, por Goonshop.es