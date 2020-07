Firmas de belleza que tienen auténticos cerebros detrás de ellas, como Perricone MD

No cabe duda que, detrás de cada marca, hay un equipo humano impresionante y esencial para su supervivencia. En algunas de ellas, sus creadores son personas con el aplomo y la trayectoria suficiente para crear auténticos portentos de fama internacional. ¿Cuáles son algunos de ellos? Hay una clara tendencia en belleza: las marcas de doctor, como se las podría denominar, aunque no es el caso de todas y no siempre de las mejores. Sin embargo, en algunas ocasiones, el hecho de que haya un licenciado en medicina detrás del nombre de una prestigiosa firma, da aplomo, de eso no cabe duda. Pero el triunfo en la creación de una marca con trayectoria mundial no siempre lleva detrás a un médico, puesto que hay muchos más emprendedores de éxito. Basta con tener ímpetú y las ideas claras, así como apoyarse del equipo adecuado y una impresionante labor de investigación y desarrollo. Sea como sea, en todas estas firmas hay una persona idealista que decidió crearlas y que tuvo la clara visión para hacer que funcionaran, porque cada una de ellas responde a un posicionamiento claro, diferencial y, lo más importante, con razón de ser y efectividad. Historias no solo empresariales, sino de amor, de pasión y de ciencia, que darían para hacer innumerables biopics.

Nicholas, creador de Perricone MD

Igual ni el mismo Nicholas Perricone fue consciente, cuando hace décadas decidió fundar su firma de belleza, de que tendría el éxito que ha alcanzado. Una marca, en principio nicho, que poco a poco va cautivando a más personas y que, en lugares como Estados Unidos, es ya una auténtica revolución. Prácticamente una celebrity por si mismo, el creador de Perricone MD es, antes que nada, médico. Su mayor preocupación es el envejecimiento y no solo centrado en el aspecto exterior, sino desde un punto de vista integral del organismo. Es uno de los precursores de la teoría de que se envejece por una inflamación celular causada por los alimentos que se ingieren, sumado a otros factores como el estrés o la contaminación.

En sus múltiples libros, ya todo un best-seller, explica cómo el ser humano puede llegar a vivir en condiciones óptimas más de 100 años si lleva una alimentación adecuada, rica en aquellos nutrientes que las células necesitan para mantenerse sanas. Es de los pocos que han dado a conocer conceptos como DMAE o ácido alfa-lipoico, y es un claro visionario que cuenta con innumerables patentes propias, como la Vitamina C Ester o su propio Complejo de Cobre antiedad. Un dermatólogo del que se podría escribir tanto como libros tiene publicados, quien ha conseguido fundamentar por qué se envejece y cómo se hace, para a partir de ello saber prevenirlo.

“Somos lo que comemos” es una frase que ya es más que habitual en el lenguaje de cualquiera, pero es gracias a Nicholas Perricone y otros pocos que la gente ha tomado conciencia de ello. Su experiencia en el mundo de la medicina le ha llevado a crear, incluso, dos dietas anti-aging, una de tres días y otra de veintiocho, ambas con una clara base: devolver al sistema celular aquellos principios que pierde por el proceso del envejecimiento, para que el organismo vuelva a trabajar como lo hacía cuando era joven. Esta es también la clave de todos sus productos de uso tópico, que cuentan con exóticos principios como la acil glutationa, los neuropéptidos o el sistema de entrega Cold Plasma.

RevitaLash Cosmetics, una historia de amor

El Dr. Brinkenhoff era un reputado oftalmólogo en cuya carrera profesional no estaba planteado crear un revolucionario suero que causaría sensación a nivel mundial. Todo cambió cuando a su esposa le diagnosticaron un cancer, por cuyo tratamiento perdió todo el vello corporal. El cabello no supuso demasiado problema, porque hizo uso de pelucas, pero había algo que le hundía el autoestima: sus pestañas; o mejor dicho, la ausencia de ellas. En su preocupación por el estado anímico de su mujer, a él le vino un recuerdo: existía un tratamiento para una enfermedad ocular común que, cuando se aplicaba, a los pacientes les tendían a crecer las pestañas. Fue esta la clave para que lanzara un arduo proceso de investigación, hasta que el doctor dio con el principio activo que causaba tal crecimiento. Fue así como creó un suero de pestañas que hoy todo el mundo conoce como RevitaLash Advanced.

En el caso de su mujer, el efecto fue tan sustancial, que le incitó a comercializar este suero, para que más personas como ella, en la misma situación, se pudieran beneficiar de tal descubrimiento. Este es el origen de una marca que, con los años, se ha ido completando hasta ofrecer su propia línea de maquillaje. Eso sí, no hay producto dentro del portfolio de RevitaLash Cosmetics que no lleve en su interior un potente cóctel de principios pensado exclusivamente para tratar todo el área de la mirada, desde las cejas a las pestañas, pasando por el propio contorno de ojos. De hecho, tal fue la revolución, que el doctor presentó hace años su propia línea de cabello, con tres productos clave para acabar con la calvicie, que son hoy en día el imprescindible de muchos hombres y mujeres. Una historia de amor fundamentada en el cariño de un hombre por su esposa, que continúa hoy en día a través del apoyo que la marca hace en la investigación contra el cancer, colaborando con múltiples organizaciones a lo largo de todo el Globo.

Budapest. Omorovicza, una historia de dos

Cuando Margaret y Stephen de Heinrich se conocieron, nada parecía anunciar que se convertirían en los creadores de una firma cosmética de lujo. Pero, antes que nada, conviene hablar de Budapest, puesto que el viaje de Omorovicza empezó hace más de 2.000 años, cuando las propiedades curativas de las aguas termales de Hungría fueron descubiertas y se construyeron los primeros baños. El secreto por el que estas aguas tienen propiedades curativas tan remarcables reside en sus características geológicas únicas de la region. Aquí, la corteza de la tierra es más delgada, por lo que el agua absorbe minerales beneficiosos de forma más efectiva en su camino hacia la superficie. Con el cambio de milenio, Stephen de Heinrich de Omorovicza vivía en Budapest cuando conocio a la estadounidense Margaret, que trabajaba en la Embajada Americana en Hungría. Iniciaron una relación y, fue en una de sus citas, cuando Stephen llevó a Margaret a los baños que construyó su família, el Spa Racz, uno de los más reconocidos de la ciudad. El efecto del poder curativo de las aguas en la piel de Margaret, que toda la vida había tenido problemas relacionados con el acné, fue tan remarcable que decidieron embarcarse en una búsqueda para aprovechar su poder curativo.

El catalizador para la creación de Omorovicza puede ser trazado en una reunión que mantuvieron Stephen y Margaret con el jefe del Laboratorio Húngaro de Dermatología, famoso por su Premio Nobel obtenido por el descubrimiento de la vitamina C. Ya se entiende mucho sobre los efectos beneficiosos de las aguas termales en los bañistas debido a los mensajes de los minerales cuando se adieren a la piel en los baños. Menos conocido es el hecho de que no se absorben del todo en la piel – no son “biodisponibles”. Esto quiere decir que no penetran hasta las capas más profundas del tejido.

La pareja aprovechó las habilidades del laboratorio para incorporar las propiedades de las aguas curativas en una gama cosmética. Juntos, desarrollaron Healing Concentrate™, un complejo patentado para conseguir que los minerales penetren hasta las capas más profundas. En el curso de un largo proceso de biofermentación, llamado Hydro Mineral Transference™, los minerales de las aguas curativas se convierten en componentes bio-disponibles. A su vez, esos compuestos complejos son encapsulados en fosfolípidos, resultando en el Healing Concentrate™, el cual asegura la absorción de los minerals profundamente en la epidermis.

Este tipo de penetración permitió a Stephen y Margaret lanzar Omorovicza Cosmetics en 2006 con la apertura de su Omorovicza flagship boutique. Los resultados son nada menos que extraordinarios: piel más firme, elástica y de aspecto más joven. Desde entonces, las líneas de Omorovicza han ido creciendo y desarrollándose, aprovechando siempre lujosos minerales y principios activos aplicados desde la antigüedad, como es el caso de la plata y el oro coloidal, o el polvo de diamante.

Medik8 y El cerebro líder en vitamina A

Elliot Isaacs es el creador de Medik8 y una de las cabezas pensantes de algunas de sus más revolucionarias fórmulas. Inventor de numerosas patentes y tecnologías anti-edad, es ya todo un referente dentro de la industria del cuidado de la piel, por cuyas fórmulas ha recibido numerosos premios. Estudió fisiolofía en la Universidad de Leeds, licenciatura que completó con farmacología y bioquímica. Fue con esta formación como desarrolló su primer producto, un aliado anti rojeces para su propia hermana. Tal fue la efectividad de este producto, que se convirtió en el pistoletazo de salida para fundar Medik8, su firma cosmecéutica, que nació en la rebotica de la farmacia de su padre.

Una marca que nació de una profunda pasión para mejorar el estado de las pieles más problemáticas. Isaacs llegó al mundo de la belleza en un momento en el que las marcas empezaban a retar a las propuestas más tradicionales. Siendo un hombre de su tiempo, con una gran formación científica y tras haber recorrido el mundo viajando como mochilero, él venía con ideas claras y contemporáneas centradas en el comercio justo, la sostenibilidad, la importancia de los ingredientes naturales y, cómo no, la ciencia aplicada para conseguir productos realmente eficaces.

Entre sus descubrimientos, destaca r-Retinoate, un revolucionario avance anti-envejecimiento en el cuidado de la piel. Médicos y otros especialistas en belleza adoran el Retinol y no es de extrañar. No es ningún secreto que puede combatir los signos de envejecimiento mejor que ningún otro producto y sin necesidad de receta médica. Sin embargo, en algunos casos de pieles sensibles puede resultar demasiado agresivo, produciendo erupciones, picazón, irritación elevada de la piel e, incluso, resequedad en áreas localizadas. Además, el Retinol resulta ineficaz durante el día ya que es fotosensible (que no fotosensibilizante). Es por ello que muchas marcas de renombre sólo indican usar Retinol por la noche. Pero, ¿no sería más beneficioso y el doblemente potente si pudiese usarse también durante el día? Así es como Elliot dio con esta fórmula al fusionar dos moléculas en una, la del retinol y el ácido retinoico, creando una tecnología que permite que el producto no irrite ni a las pieles más sensibles, y sea ocho veces más eficaz que el retinol.

Una amistad de por vida: Aromatherapy Associates

Dos mujeres. Dos aliadas. Dos amigas. Casi dos hermanas. Así es como se sintieron las fundadoras de Aromatherapy Associates, cuyos estudios comenzaron en la década de 1970. Ahí es cuando Geraldine Howard y Sue Beechey se formaron con Micheline Arcier, estudiante de los fundadores de aromaterapia; Marguerite Maury, bioquímica austriaca y pionera en el cuidado de la piel; y Jean Valnet M.D, un experto en la ciencia de los aceites esenciales. Desde aquellos primeros días, Geraldine y Sue han mantenido una profunda pasión por la enseñanza, la práctica y la mezcla de aceites. Con una profunda formación, en 1985 establecieron Aromatherapy Associates para compartir los beneficios de la aromaterapia a través de una gama de productos y tratamientos de grado terapéutico.

La firma está dedicada a compartir los beneficios positivos de los aceites esenciales lo más ampliamente posible. Siempre fue más que un negocio, es una forma de vida. Es por ello que Geraldine y Sue ayudaron a establecer la Federación Internacional de Aroma terapeutas, una organización dedicada a mantener los más altos estándares de aromaterapia en toda la industria.

Hasta el día de hoy, Aromatherapy Associates continúa con el sello de sus creadoras, utilizando su amplio conocimiento y experiencia para desarrollar terapias que transforman una rutina diaria en algo lujoso y profundamente beneficioso. A lo largo de los años ha creado esencias, tratamientos y productos que alteran positivamente la mente y que realmente presentan todas las respuestas a las necesidades emocionales del cuidado de la piel y del cuerpo. Geraldine y Sue siempre mantuvieron un compromiso de larga fecha con la calidad absoluta de los productos, buscando en todo el mundo los mejores ingredientes para incluir en sus formulaciones para el cuidado de la piel y del cuerpo.

“Sue y yo hemos compartido el verdadero poder de los aceites esenciales y sus increíbles efectos a nivel terapéutico durante más de 30 años. Comenzando como terapeutas a principios de la década de 1970, tuvimos el privilegio de participar en la práctica emergente de la aromaterapia. Experimentamos de primera mano los fantásticos efectos positivos de los aceites esenciales en el bienestar físico, mental y emocional de nuestros clientes. Estaba claro para nosotras que la aromaterapia podía producir resultados poderosos y desde entonces hemos mantenido un fuerte compromiso con sus principios y tradiciones. Comenzamos nuestro negocio con el objetivo de llevar los beneficios de los aceites esenciales a la mayor cantidad de gente posible, una misión que se ha mantenido sin cambios durante una generación.”, comentaba Geraldine Howard tiempo antes de fallecer por un cáncer hace pocos años.

Dos pioneras que supieron crear una marca que ha ido ganando numerosos adeptos, como fuera en su día Lady Di, quien usaba su Revive Evening Bath & Shower Oil para combatir su timidez ante los eventos.