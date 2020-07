Proceso y usos para el hormigón impreso según TOT REFORMAS Comunicae

martes, 28 de julio de 2020, 11:05 h (CET) Comentan los diversos usos que se le pueden dar al hormigón impreso, así como ventajas, desventajas y comparativa con los materiales más usados para trabajar el suelo de concreto ¿Qué es el hormigón estampado?

El hormigón impreso, usualmente llamado como concreto estampado o concreto impreso, utiliza sellos de goma diseñados a partir de moldes de “piedra genuina” para imprimir el concreto para que se asemeje al ladrillo natural, pizarra, adoquines, azulejos e incluso pisos de madera. Los modelos de concreto impreso se pueden aplicar como una capa superpuesta sobre la losa de concreto existente, o se pueden imprimir en hormigón recién vertido antes de que se endurezca. De cualquier manera, éstos modelos de concreto impreso pueden imitar materiales más costosos para mejorar el aspecto de su patio exterior, terraza de la piscina, entrada de vehículos, pasillos y pisos interiores.

Que uso se le dá al hormigón impreso

Si se desea agregar un patio, calzada , entrada u otra superficie pavimentada, quizás desee considerar el concreto estampado. Como se mencionó al inicio, el hormigón impreso es simplemente al que se le ha agregado color, patrón y / o textura para que se asemeje a otro material, como ladrillo, piedra, etc. Las versiones antepasadas de hormigón impreso solo presentaban modelos simples presionados en el cemento húmedo. Pero las variantes modernas son duplicados casi idénticos de los materiales que insinúan replicar. Y aunque el hormigón estampado puede semejar estos otros materiales muy bien, aún mantiene la alta durabilidad del concreto.

Formas del hormigón estampado

El proceso de impresión utiliza sellos de goma para imprimir un modelo en cemento húmedo. También hay maneras de aplicarlo sobre hormigón existente si su losa está en buen estado. Estos sellos a menudo están diseñados a partir de moldes del material real para obtener la textura adecuada. Pueden hacer que su concreto se asemeje a ladrillos, adoquines , pizarras, tablones de madera y más. Incluso puede agregar medallones decorativos y otros acentos personalizados a una losa de concreto.

Además, los impresos se pueden aplicar tanto vertical como horizontalmente, lo que los hace adecuados para mucho más que el piso. Por ejemplo, puede darle a una chimenea de concreto al aire libre un tratamiento de piedra real. O se puede hacer que una pared de contención de concreto parezca ladrillo.

Además, no hay motivo alguno por la que no pueda usar concreto impreso dentro de su hogar. De hecho, puede ser un acabado útil y moderno. Una opción popular es estampar un piso de sótano de concreto para que sea similar a la madera. El concreto impreso que se parezca a los azulejos también es una opción óptima para la cocina. Pero puede ser gélido y duro para los pies, por lo que se recomiendan las alfombras.

Cómo crear hormigón estampado

El procedimiento de creación de hormigón impreso es muy fácil. Por lo general implica lo siguiente:

- Vertir el cemento no menos de 4 pulgadas de espesor.

- Agrega el color primario. El color se agrega en el mezclador o después de la colocación del cemento. El primer método se llama "coloración integral", y el último método se llama "difusión o coloración de superficie". La coloración de difusión implica la distribución uniforme del color a través de la superficie del cemento húmedo.

- Aplicar el agente de liberación de color. La liberación de color es un color de acento que le da la dimensión de hormigón estampado y tiene un efecto antiadherente que permite que las esteras de texturización se desprendan sin levantar el cemento.

- Colocar las alfombras de texturización. Debido a que a menudo no hay suficientes tapetes para cubrir toda el área, deben aplicarse y luego moverse para abarcar toda la superficie mientras el cemento aún está húmedo. Si el patrón tiene líneas continuas, es importante alinear cuidadosamente las alfombras a medida que las reposiciona.

- Dejar que el cemento se seque durante 24 horas.

- Lavar a presión el agente de liberación.

- Agregar un sellado transparente y dejarlo secar. El concreto debe estar lo suficientemente seco como para caminar en 48 horas y conducir en una semana. Se tarda aproximadamente un mes en curarse por completo.

Ventajas y desventajas del hormigón impreso

Hay muchas alternativas cuando se trata de materiales para suelos. Entonces, ¿el concreto estampado es el indicado para su proyecto? Su principal beneficio es la durabilidad y la larga vida útil, y hay muchas formas de personalizarlo. Y si se trata con textura u otro aditivo antideslizante, puede ser una gran superficie segura y antideslizante. El concreto estampado también es una característica de diseño que mejorará el valor de la propiedad, pero generalmente es más asequible que el ladrillo o la piedra.

Una desventaja del hormigón impreso es que generalmente no puede hacer el proyecto por sí mismo, ya que requiere un cierto nivel de experiencia, o un especialista. También se recomienda volver a sellar el hormigón cada dos o cinco años para que se vea mejor. Además, si el concreto alguna vez se agrieta, puede ser complicado resanarlo y es posible que no pueda hacer coincidir el patrón impreso con el resto de la losa.

Hormigón estampado versus otros materiales

Al igual que el hormigón, diversos materiales populares, como ladrillos y piedras, también se ven estupendos y aumentan el valor de su vivienda. Y debido a que forman un área de muchas piezas entrelazadas, son útiles si está tratando de cubrir una superficie irregular. Puede ser complejo verter concreto nivelado sobre una superficie irregular. No obstante, con frecuencia verá malezas apareciendo en los espacios entre adoquines, mientras que nada debería poder crecer a través del concreto.

En conclusión, todo está en el ojo del espectador. El hormigón estampado nunca se confundirá con el material real que pretende imitar, ya sea ladrillos, piedra, baldosas o madera. Y para algunas personas eso es un factor determinante. Pero si se desea un material con menos mantenimiento y mayor durabilidad que el material real, el concreto estampado podría ser la opción que se está buscando.

TOT REFORMAS

https://totreformas.eu/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Valquer y PostQuam se unen a Spainfy, el mayor marketplace de productos españoles Teca Sàbat explica cómo respetar el medioambiente en la cocina: el papel de la alimentación sostenible Qustodio ha realizado un análisis comparativo de los hábitos de Internet de los menores este verano Encontrar la silla ideal es posible por sillastop.es Comprar ropa y accesorios online: las ventajas de hacerlo, por Goonshop.es