eCongress Málaga, epicentro del ecommerce, social media y marketing digital vuelve el 12 de septiembre Comunicae

martes, 28 de julio de 2020, 10:34 h (CET) Conferencias, talleres formativos, área de stands y networking componen la oferta de la octava edición de esta cita ineludible para los profesionales que utilizan nuevas tecnologías para el marketing y la venta La octava edición de eCongress Málaga volverá a traer a la ciudad el mayor congreso de ecommerce, social media y el marketing digital del sur de Europa. La cita será el sábado 12 de septiembre 2020, en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, donde los asistentes contarán con asiento vacío a cada lado para ofrecerles la mayor tranquilidad durante la celebración de las conferencias.

En eCongress Málaga un total de 12 conferenciantes expondrán lo último en tendencias, convirtiéndolo en un referente para profesionales que utilizan las nuevas tecnologías para el marketing y la venta. En este sentido, por eCongress Málaga ya han pasado 120 conferenciantes y más de 3.700 asistentes, consolidándolo como todo un referente para los profesionales del sector.

Las conferencias serán impartidas por los siguientes profesionales:

Jordi Urbea (Ogilvy Barcelona)

(Ogilvy Barcelona) Daniel Marote (Makeadifference.tv)

(Makeadifference.tv) Jesús Alfaro (LEOlytics)

Inge Sáez (experta en LinkedIn)

(experta en LinkedIn) Salvador Suárez (Good Rebels)

(Good Rebels) Pedro Rojas (experto en estrategia digital)

(experto en estrategia digital) Ricardo Fernández (Destinia)

(Destinia) Judit Catalá (Grupo XL Yourself)

(Grupo XL Yourself) Mauro Fuentes (El Corte Inglés)

(El Corte Inglés) María Díaz (Doppler)

(Doppler) Manuel Fernández (Freepik Company)

(Freepik Company) Jose Carlos Muñoz (Diario Sur) El 8º eCongress Málaga, organizado por b&d eventos, es un encuentro para profesionales y visitantes que quieren estar a la última en comercio electrónico, redes sociales y el marketing digital; por lo que, además de las charlas, los asistentes seguirán ampliando su formación académica mediante los 5 talleres formativos ofrecidos de forma gratuita en formato Master class:

'Plataformas de la EPTDA para la transformación digital de las pymes turísticas andaluzas' ofrecido por Turismo Andaluz. ‘Cómo optimizar la gestión de pagos omnicanal’ de la mano de Payxpert. ‘Caso práctico: Lanzando un negocio digital ¿con qué herramientas publicitarias y de medición debemos empezar?’, impartido por Idento. 'Is programmatic the death of creativity?', realizado por ESESA IMF. ‘Aspectos clave en la venta Cross Border de productos/servicios’ por Ontranslation. Por otro lado, la nueva edición de eCongress Málaga también ofrece la posibilidad de hacer negocio fomentando la interacción para estrechar lazos comerciales y ampliar la red de contactos en el espacio de Área de Stands, donde se encontrarán compañías de referencia como ESESA IMF, Unicaja Banco, Doppler, LEOlytics, Turismo y Planificación de la Costa del Sol, Promálaga, PayPal, Raiola Networks, Diputación de Málaga, Payxpert, Área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga, Diario Sur, VOZ.com y Ontranslation.

eCongress también ofrece un ambiente distendido donde reforzar las sinergias entre todos los asistentes, por lo que se llevará a cabo el Networking en el espacio de exposición de las empresas mientras se abren nuevas posibilidades de negocio mientras los asistentes disfrutan de la tradicional Cerveza Victoria.

Las entradas para el 8º eCongress Málaga ya están a la venta y, como en las ediciones anteriores, el Ayuntamiento de Málaga ha vuelto a apostar por este evento de referencia facilitando con su apoyo la celebración de una nueva edición y precios reducidos en las entradas para sus asistentes que pueden adquirirlas desde 35 euros en la página web del evento www.econgressmalaga.es

