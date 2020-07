​Consejos para escoger la mejor escuela de inglés para niños Los métodos de evaluación son otro de los aspectos de mayor importancia Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

martes, 28 de julio de 2020, 10:44 h (CET) ¿Sabías que en el mundo hay 7.097 idiomas diferentes, y en todo este universo de idiomas distintos, el inglés es la lengua más usada de todas? Hoy en día, aprender inglés es de suma importancia, por ello, es importante que los niños lo integren desde pequeños, algo que desde la academia The Globe saben bien.



Muchos conocen los beneficios de aprender inglés como segundo idioma. Por este motivo, apuntan a sus hijos a un curso de inglés para niños, para que comiencen a desarrollar las habilidades bilingües desde muy temprana edad.



La importancia de aprender inglés El inglés es el idioma que emplean importantes sectores como la ciencia, los negocios y la tecnología, es así como esta lengua brinda la oportunidad de acceder a una mejor educación. De esta manera, a través del dominio del idioma anglosajón se abre un abanico de oportunidades laborales.



De acuerdo con Randstad, una empresa dedicada a los recursos humanos y Randstad Professionals, una filial que destaca por la selección de perfiles laborales, afirman que poseer conocimiento de una segunda lengua puede aumentar hasta un 37 por ciento las posibilidades de conseguir un buen empleo. Además, ya en 2017, el 26 por ciento del total de las ofertas laborales en España exigía el dominio de algún idioma extranjero.



En la actualidad, son muchas las academias que ofrecen diversidad de formatos, niveles y métodos para enseñar inglés a un niño.



¿Cuál es la mejor opción para que mi hijo aprenda inglés? Antes de apuntar a tu hijo en un curso de inglés para niños, debes tener en cuenta algunas de las características que una buena academia debe aportar a sus estudiantes.



Educación 5.0 La tecnología está presente en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Por qué no utilizarla también como una herramienta para el aprendizaje? Las mejores academias de inglés ofrecen a sus alumnos clases y asignaciones interactivas, accesibles desde cualquier tipo de dispositivo electrónico.



Fomento de la creatividad Es imprescindible que pongas a tu hijo en las manos de un verdadero equipo de profesionales cualificados, y así poder acceder a un cambio pedagógico estructural.



Mayor facilidad de aprendizaje Una destacada entidad educativa le dará la oportunidad de recibir una atención personalizada, a través de los mejores materiales educativos correspondientes a su nivel de conocimientos.



Enseñanza a través de la gamificación Las actividades lúdicas y los contenidos digitales son herramientas de vital importancia que logran promover un proceso de aprendizaje mucho más rápido y eficaz.



Involucrar a la familia en el aprendizaje Una de las características que debes buscar en la institución educativa que selecciones para que tu hijo aprenda inglés, es la inclusión de la familia como pilar fundamental para garantizar el rendimiento académico.



¿Cómo se prepara una buena clase de inglés? Si deseas conocer un poco más de cerca y familiarizarte con los principales aspectos que se deben tener en cuenta para preparar una clase de inglés para niños, a continuación tendrás la oportunidad de saber algunos pasos esenciales.



Evaluar el nivel de inglés del alumno Es de gran importancia que el docente identifique el nivel de inglés que tenga el estudiante. Será a partir de dicho estudio de los conocimientos y capacidades del joven, que se pueda llevar a cabo una adecuada planificación.



Evaluar el nivel de motivación del alumno Para algunos jóvenes, el inglés se ha convertido en una obligación. En este caso, es necesario aplicar estrategias especiales que logren incidir en el estado de ánimo y motivación del estudiante.



Prepara el material Marionetas, dados, carteles, rotuladores, recursos e imágenes digitales, son algunos de los materiales más importantes que un buen profesor de inglés para niños siempre debe tener a mano.



La evaluación Los métodos de evaluación son otro de los aspectos de mayor importancia, ya que gracias a una buena estrategia, el profesor podrá conocer por completo el crecimiento y avance del pequeño estudiante de inglés. ¡Ya no hay excusas para ofrecer las mejores herramientas académicas para los pequeños de la casa! Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.