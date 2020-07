Cryosense señala las razones por las que la crioterapia es igual de beneficiosa en verano Comunicae

martes, 28 de julio de 2020, 09:05 h (CET) Cryosense sostiene que muchas personas interesadas en los tratamientos de crioterapia tienen dudas sobre someterse o no a estas sesiones en verano, dado el contraste de temperaturas entre las cálidas del exterior y las del interior de las cabinas, que son extremadamente frías La duda sobre si el gran contraste de temperatura que se experimenta entre el interior de las cabinas de criosauna y la del ambiente exterior, donde se puede alcanzar hasta los 45ºC en algunos puntos de la geografía española, es adecuado para el cuerpo humano es muy común entre quienes desean adentrarse en las máquinas de crioterapia de última generación de cryosense.de, la firma de referencia internacional en el sector.

La crioterapia es totalmente segura también en verano

Los profesionales de la salud que conocen los mecanismos de la crioterapia constatan que no existe problema alguno sobre someterse a este tratamiento en verano.

La exposición al nitrógeno líquido en vapor que se realiza en el interior de estas cabinas no supone ningún riesgo para sus usuarios, a pesar de que se alcancen temperaturas de entre -110 y -196ºC: la clave está en que el cuerpo humano cuenta con un método de regulación de temperatura corporal que impide que esta baje de 36,5ºC de forma repentina.

Así, en busca de la máxima seguridad del usuario, las sesiones duran entre 2 y 4 minutos, el tiempo justo para que el organismo no alcance la hipotermia.

Los efectos más beneficiosos de la crioterapia

Los beneficios demostrados de la crioterapia son numerosos y a distintos niveles: rendimiento deportivo, salud general, estética o bienestar emocional, entre otros.

Uno de los colectivos más comunes que recurren a estos tratamientos son los deportistas, tanto profesionales como los “amateur”, ya que supone un medio eficaz para la prevención de lesiones, así como para su tratamiento en caso de haberse producido ya. También incrementa el rendimiento y la resistencia a la hora de realizar el ejercicio físico.

Las mejoras del sistema nervioso, la piel o el alivio del dolor son solo algunos ejemplos importantes desde el punto de vista de la salud del cuerpo humano.

En el plano estético, destaca el control del sobrepeso, la quema de calorías, la reducción de celulitis, el rejuvenecimiento de la piel, la eliminación de las manchas o la oxigenación de toxinas.

Para el terreno emocional y psicológico, también se recomiendan los tratamientos de crioterapia, gracias a la liberación de endorfinas que redunda en un aumento de la energía, el optimismo y la calidad de vida.

Cryosense es la firma líder en la fabricación, venta y alquiler de cabinas de criosauna de última generación, con todas las medidas de seguridad necesarias para un tratamiento de garantías.

