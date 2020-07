Los abusos sexuales en el confinamiento según Granda & Asociados

"El agresor está en casa". Sin duda en este confinamiento han aumentado los abusos sexuales y agresiones sexuales. El despacho de abogados penalistas en Madrid, GRANDA & ASOCIADOS, especialistas en abusos sexuales y agresiones sexuales, su titular Nuria Granda, explica que normalmente en la mayoría de estos delitos el autor suele ser un familiar o amigo de la familia El despacho de abogados penalistas en Madrid, GRANDA & ASOCIADOS, especialistas en abusos sexuales y agresiones sexuales, su titular Nuria Granda, explica que normalmente en la mayoría de estos delitos el autor suele ser un familiar o amigo de la familia.

Que estos delitos están recogidos en el art. 178 del Código Penal, los abusos sexuales están castigados con la pena de prisión de uno a tres años o multa de dieciocho a veinticuatro meses.

La agresión sexual del art. 181 y siguientes del Código Penal actual, castigados con penas de uno a cinco años respectivamente, siendo la pena tipo, sin tener en cuenta atenuantes ni agravantes, con lo que puede llegar hasta quince años de prisión dependiendo de cómo hayan sucedidos los hechos siempre que no hayan sucedido en concurso con otros delitos.

¿Qué se puede hacer?

Durante el confinamiento se han podido multiplicar este tipo de delitos aunque han aumentado las denuncias en las últimas décadas, la mayoría de ellos no se denuncian.

La inseguridad, la incredulidad, la sorpresa y el no dar crédito a lo que puede estar sucediendo, precisamente por la categoría del autor al ser alguien muy conocido y en el que normalmente se confiaba, hace que pase demasiado tiempo en presentar denuncia o querella o llegar a no presentarla. Todo ello unido a que en multitud de casos la víctima es un menor que no puede por su corta edad, explicar con detalle lo sucedido en muchos casos lleva a no denunciar, se hace muy tarde o que sea el Juzgado sea el que sobremesa la causa.

Actualmente, la tendencia está cambiando y están aumentando las denuncias así como la perspectiva por parte de familiares, amigos así como el resto de la sociedad respecto a la visión del delito en sí así como el de la víctima que denuncia a quien suele dársele más apoyo por parte de las instituciones así como por parte de familiares, amigos y compañeros.

Siempre hay excepciones y en el despacho de abogados Granda & Asociados son conocedores de ello, ya que les llegan casos muy complicados que tienen que resolver con su especialización, gran experiencia, esfuerzo y profesionalidad.

Granda y asociados, especialistas en abusos sexuales dan como primer consejo acudir inmediatamente a un Centro de Salud u Hospital de Urgencias.

Si se trata de una agresión sexual no debe ducharse ni cambiarse la ropa. Posteriormente se deben poner en contacto con un despacho de abogados penalista en Madrid o en la ciudad en que se encuentre la víctima o el procedimiento para que les asesoren respeto al proceder y actuar más adecuado para defender sus derechos., aunque actualmente, desde cualquier ciudad en que estuviera el citado despacho se puede dirigir el citado procedimiento.

Contratando un abogado penalista muy especializado en este tipo de delitos y con gran experiencia profesional, absolutamente necesaria para asumir esta defensa o acusación particular, será lo más adecuado y menos traumático puesto que en todo momento el cliente estará asesorado, informado y la única forma de poder recurrir todo aquello con lo que el cliente no esté conforme ya que estará personado con Letrado y Procurador de manera formal en el procedimiento penal.

Quizás los confinamientos no han terminado por lo que si se sospecha de cualquier posible delito de abuso sexual o agresión sexual lo mejor es prepararse para no estar ni permanecer para no convivir bajo el mismo techo con el presunto agresor, al margen de si se haya presentado denuncia o no y por los motivos que sean.