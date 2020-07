Kipin Energy responde siete cuestiones sobre el uso del aire acondicionado que preocupan a la población Comunicae

lunes, 27 de julio de 2020, 17:37 h (CET) Qué potencia es la adecuada para cada habitación, la periodicidad con la que se deben limpiar los filtros o si el aire acondicionado favorece la propagación de la Covid-19, algunas de las cuestiones más comunes a las que Kipin Energy, comercializadora eléctrica 100% renovable, da respuesta este verano Durante los meses estivales no es necesario padecer termofobia para hacer todo lo posible para huir del calor: colocar botellas de agua congelada detrás del ventilador, mojar el abanico o llenar la casa de plantas que refrescan el ambiente. Sin embargo, desde que un 17 de julio de 1902 Willis Haviland Carrier diseñara el primer sistema de aire acondicionado moderno, la forma de vivir y trabajar durante los meses de verano ha mejorado de forma significativa, sobre todo en áreas donde es fácil superar los 40 grados, como en Sevilla, Córdoba o Madrid. No es de extrañar que estas capitales sean las ciudades de España con los porcentajes más altos de viviendas (en alquiler o venta) con aire acondicionado, con un 70%, un 57% y un 56% respectivamente, según cifras de la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización (AFEC).

Aun así, y pese a sus más de 118 años de historia, estos aparatos siguen generando dudas entre la población. Conscientes de ello, desde Kipin Energy, comercializadora eléctrica 100% renovable, dan respuesta a 7 cuestiones comunes sobre el aire acondicionado que los consumidores se preguntan cada verano:

¿Qué potencia de aire acondicionado necesita una habitación? Adquirir un aparato de aire acondicionado es una inversión a muchos años vista. Al utilizarse solo varias horas al día durante 3 o 4 meses al año, no es de extrañar encontrar aparatos en algunas hogares con más de 15 años que todavía siguen enfriando sin muchos problemas. Por lo que antes de comprarlo es importante tener en cuenta el tamaño de la habitación a refrigerar. Según Eurofred, lo común es un consumo de 30W por metro cuadrado. Además, hay que tener en cuenta el número de personas que habitan el espacio, ya que está cifra se debería multiplicar por 150W, que es el uso de potencia aproximado que genera la presencia de un individuo en la estancia. ¿Los aires acondicionados ayudan a la propagación de la Covid-19? Debido a la crisis sanitaria que se vive, esta pregunta se ha hecho más común que nunca. Sin embargo, la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) y la Sociedad Española de Sanidad Ambiental (SESA) indican que, aunque el mayor contagio por Coronavirus se produce en ambientes cerrados, no se ha establecido relación entre el uso de climatización y una mayor transmisión del virus. Tampoco existen, por ahora, equipos de aire acondicionado Covid free que garanticen eliminar la presencia del coronavirus. ¿Con qué periodicidad deben limpiarse los filtros? Es recomendable limpiar periódicamente los filtros para que no se obstruyan por la suciedad y el polvo. Desde Kipin Energy aconsejan llevar a cabo al menos una limpieza al año, justo antes de comenzar la época estival, momento en el que mayor uso se da a estos aparatos. Un buen mantenimiento mejora la vida útil del aparato y consume menos energía. Asimismo, recomiendan optar por aquellos aparatos de mayor eficiencia. Y es que algunos aires acondicionados pueden consumir hasta un 60% más de energía a pesar de tener unas prestaciones similares. Según Kelisto, el ahorro puede alcanzar al año 29 euros. ¿Influye la orientación de las ventanas en el consumo de aire acondicionado? Según una fórmula realizada por Eurofred, el número de ventanas y la orientación afectan a la potencia que se necesita para enfriar la habitación. Por eso se recomienda multiplicar cada ventana por diferentes vatios de consumo según su orientación: Norte 600W, Este 950W, Oeste 1230W y Sur 1070W. ¿El sistema Inverter ahorra energía? La tecnología Inverter regula la frecuencia del ciclo eléctrico, es decir, regula la velocidad del compresor. Gracias a ella, el compresor trabaja de forma continuada, evitando arranques y paradas. Además, ayuda a mantener constante la temperatura de la estancia, logrando ahorros energéticos de hasta un 40% en algunos casos. ¿A qué temperatura es aconsejable mantener el aire acondicionado? Lo ideal es fijar la temperatura del aire acondicionado a 25 grados, como recomienda el Ministerio de Industria. Ponerlo a una temperatura más baja no enfriará antes la habitación y aumentará el consumo. ¿Existen de verdad personas alérgicas al aire acondicionado? La alergia al aire acondicionado como tal no existe, como asegura la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC). Lo que sí existe es el mal uso del aire acondicionado (como temperaturas demasiado bajas o malos mantenimientos que provocan la proliferación de bacterias), pero no son propiamente alergias. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

